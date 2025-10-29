Bye-bye, Dubai? Anna-Maria Ferchichi und Bushido liebäugeln mit Umzug in diese deutsche Stadt

Berlin/Dubai - Wiesn statt Wüste? Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) haben die Nase ein Stück weit voll von Dubai, wohin sie mit ihren Kindern ausgewandert sind.

Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (47) schieben seit Langem Frust wegen ihrer Villa in Dubai. © Fabian Sommer/dpa

Die Sehnsucht nach ihrem deutschen Heimatland scheint nach drei Jahren zu wachsen, was allerdings nicht immer so klang. Noch vor Kurzem stellte die Achtfach-Mama in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram klar: "Wir kommen nicht nach Deutschland zurück, aber wir möchten wieder mehr Zeit in Deutschland verbringen." Grund seien die vier Monate Ferien im Jahr, weshalb der Familienclan einen Großteil der Zeit in Deutschland verbringen wolle.

Nun werden die Pläne offenbar konkreter, wie sich in der neuen Folge ihres Podcasts "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" herauskristallisierte.

Demnach sei der erste Schritt getan: Die Mega-Villa in Dubai ist verkauft. Diese sorgte bei dem Promi-Paar für schlaflose Nächte und graue Haare.

"Die Klimaanlage in unserem Schlafzimmer und auch die bei den Jungs macht dann so ein komisches Dröhnen, das ist wie ein Vibrieren und man wird davon nachts wach. Es ist ganz krass", berichtete Anna-Maria, denn das vermeintliche Traumhaus entpuppte sich nach drei Jahren voller verzögerter Bauarbeiten als Horror-Haus: "Ich habe mir das angeguckt und dachte so: 'Nee, das ist nicht das, wo ich sein möchte.'"

Zumindest eine gelegentliche Verschnaufpause soll es künftig in Deutschland geben, genauer: in der bayrischen Landeshauptstadt München.