Bye-bye, Dubai? Anna-Maria Ferchichi und Bushido liebäugeln mit Umzug in diese deutsche Stadt
Berlin/Dubai - Wiesn statt Wüste? Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) haben die Nase ein Stück weit voll von Dubai, wohin sie mit ihren Kindern ausgewandert sind.
Die Sehnsucht nach ihrem deutschen Heimatland scheint nach drei Jahren zu wachsen, was allerdings nicht immer so klang. Noch vor Kurzem stellte die Achtfach-Mama in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram klar: "Wir kommen nicht nach Deutschland zurück, aber wir möchten wieder mehr Zeit in Deutschland verbringen." Grund seien die vier Monate Ferien im Jahr, weshalb der Familienclan einen Großteil der Zeit in Deutschland verbringen wolle.
Nun werden die Pläne offenbar konkreter, wie sich in der neuen Folge ihres Podcasts "Zwischen Dubai und Köln - mit Anna-Maria und Kim" herauskristallisierte.
Demnach sei der erste Schritt getan: Die Mega-Villa in Dubai ist verkauft. Diese sorgte bei dem Promi-Paar für schlaflose Nächte und graue Haare.
"Die Klimaanlage in unserem Schlafzimmer und auch die bei den Jungs macht dann so ein komisches Dröhnen, das ist wie ein Vibrieren und man wird davon nachts wach. Es ist ganz krass", berichtete Anna-Maria, denn das vermeintliche Traumhaus entpuppte sich nach drei Jahren voller verzögerter Bauarbeiten als Horror-Haus: "Ich habe mir das angeguckt und dachte so: 'Nee, das ist nicht das, wo ich sein möchte.'"
Zumindest eine gelegentliche Verschnaufpause soll es künftig in Deutschland geben, genauer: in der bayrischen Landeshauptstadt München.
Anna-Maria Ferchichi und Bushido wollen offenbar nach München ziehen
Demnach habe Anna-Maria ihren Mann gefragt: "'Könntest du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zu gehen?' Er guckt mich an und sagt so: 'Ich glaube ja.'"
Allerdings kommt der Großfamilie eine Rückkehr nach Berlin, wo Bushido aufwuchs, nicht in die Tüte. "Aus allen Gründen eigentlich. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich finde, es ist einfach keine ansprechende Stadt", machte die Achtfach-Mama ihren Standpunkt deutlich.
Stattdessen schlägt ihr Herzen für eine andere Metropole: "München ist, finde ich, sehr schick [...] und genau das, was wir suchen: Natur, Grün und Ruhe." Allerdings soll es keine Hauruckaktion werden, sondern sich langsam herantasten "wie so den Zeh, den du ins Wasser hältst".
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa