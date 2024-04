Schreck für Anna-Maria-Ferchichi: Töchter gehen allein auf Wanderschaft

Berlin/Dubai - Die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) fangen mehr und mehr an, die Welt um sich herum zu entdecken, und das birgt auch Gefahren.

Amaya (l.) und Leonora (beide 2) haben auf eigene Faust ihre Umgebung erkundet. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Besonders Leonora und Amaya haben der Mama bei ihrer Entdeckungstour einen gehörigen Schreck eingejagt.

"Die können nämlich jetzt die Türen aufmachen", berichtete die Schwester von Sarah Connor (43). Die Mädchen haben demnach die Garagentür geöffnet "und sind einfach alleine rausgegangen", schilderte sie leicht verängstigt. "Diese Tür habe ich jetzt abgeschlossen und den Schlüssel versteckt."

Außerdem hat Anna-Maria die Drillinge, also auch Naima, kurzerhand auf Fernsehentzug gesetzt.

Die 42-Jährige berichtete, dass ihre drei Töchter durch die Glotze richtig unausstehlich und teilweise sogar aggressiv geworden seien, sodass sie schließlich die Notbremse ziehen musste.

Stattdessen wird jetzt abends lieber gemeinsam ein Buch gelesen - ist ja auch gleich viel lehrreicher. "Seitdem sie kein TV mehr gucken, lesen wir auch wieder viel mehr", stellte die Promi-Dame in ihrer Instagram-Story fest. Sie habe es in letzter Zeit ein wenig schleifen lassen, was sehr schade sei, gab sie zu.