Anne Wünsche bei der Venus: Warum sie sich wie "ein Mülleimer" fühlte

Anne Wünsche (32, r.) ist eine der sieben Markenbotschafterinnen. Die Nervosität bei der Eröffnung merkte man ihr nicht an. © TAG24/Denis Zielke

"Es war feuchtfröhlich. Ich habe immer noch Lipgloss auf meinen Lippen", berichtet der Ex-BTN-Star im Interview mit TAG24.

Besonders auffällig: Als einzige der leicht bekleideten Damen verzichtete die Dreifachmama auf High Heels, setzte stattdessen auf Sneakers.

"Ich habe mich gefühlt, wie so ein Mülleimer neben den anderen", so die 32-Jährige scherzhaft. "High Heels sind einfach nicht meins. Ich würde mich dann komplett verstellen, das bin nicht ich. Also muss ich versuchen mir irgendwie treu zu bleiben, auch wenn es der rote Teppich ist. Ich kann nicht mal in High Heels schlafen, ohne umzuknicken."

Für die Wahlberlinerin ist die Venus selber komplett Neuland. "Letztes Jahr habe ich noch gesagt, ich würde hier niemals hingehen. Das ist nicht meins. Jetzt bin ich genau hier und darf einen Buchstaben halten. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich bin aber auf jeden Fall auf alles gespannt und mega aufgeregt."