Anne Wünsche: Darum hat das Glitzer-Café kurz nach Eröffnung schon wieder zu!

Berlin - Dass Unwetterschäden auch vor Promis keinen Halt machen, musste Anne Wünsche (31) bitter am eigenen Leib erfahren. So hieß es jetzt: Das Glitzer-Café bleibt erst mal zu!

Ende Mai erschloss Influencerin Anne Wünsche (31) mit ihrem eigenen Café einen neuen Geschäftszweig. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

In ihrer Instagram-Story meldet sich Anne Wünsche mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans. Rund zwei Monate nach der feierlichen Eröffnung muss die 31-Jährige ihr Glitzer-Café im Prenzlauer Berg schon wieder schließen - zumindest vorerst.

"Wir müssen unser Glitzer-Café heute geschlossen lassen", verkündet Anne auf Instagram. Und liefert die Erklärung gleich hinterher: "Das gestrige Unwetter hat leider auch bei uns Spuren hinterlassen."

Ein paar beigefügte Bilder verdeutlichen den Schaden: Dreck, der aus dem Waschbecken kommt, verschmutzter Gasherd, nasse Fliesen. Auweia, das sieht nicht gut aus!

Am Montagabend hatte ein heftiges Unwetter über Berlin getobt und in der gesamten Stadt für einen Ausnahmezustand gesorgt. Überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume, Schäden an Gebäuden und öffentlicher Infrastruktur sorgten für Hunderte Feuerwehreinsätze.

Auch zwei Verletzte gab es zu beklagen. Sie wurden Opfer eines großen herabfallenden Astes.