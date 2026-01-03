Jetzt also doch: Anne Wünsche wandert aus und schießt gegen Ex

Berlin - Anne Wünsche (34) macht Nägel mit Köpfen. Die Unternehmerin träumt schon länger davon, endlich mal die Koffer zu packen und auszuwandern. Jetzt geht sie es tatsächlich an. Der Ex-BTN-Star wandert in die Schweiz aus.

Anne Wünsche (34) zieht es nach Zürich. (Bildmontage) © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Ihr neues Zuhause: Zürich. Schon im Sommer wird sie gemeinsam mit ihren drei Kindern Deutschland den Rücken kehren.

"Ich wage jetzt endlich den Schritt", verkündet das TV-Gesicht auf Instagram. "Erstmal für zwei Jahre und diese Wohnung bleibt auch bestehen ... aber ich mache das jetzt! Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Heißt: Die Beauty bleibt mit einem Bein in Berlin, denn ganz so einfach sind die Auswanderungspläne nicht. Derzeit darf ihre jüngste Tochter Juna nicht einmal das Land verlassen.

Ihr Ex Henning Merten (35) hatte der gemeinsamen Tochter ein Ausreisestopp verhängt - aus Angst, Anne Wünsche würde plötzlich das Land verlassen. Eine Sorge, die sie immer als völlig unbegründet bezeichnete, um dann Wochen später die Auswanderungspläne richtig anzugehen. Ein Gericht muss sich nun um den Sorgerechtsstreit kümmern.

Rücksicht kann und will sie nicht mehr nehmen. In ihrer Instagramstory schießt die Dreifach-Mama scharf gegen ihren Ex. "Ich habe kein Interesse an weiteren Machtspielchen. Die machen wir schon zu lange mit. Mein Ziel ist es nicht, den Kindern den Vater zu entziehen, sondern alles so aufrechtzuerhalten, wie es jetzt ist."