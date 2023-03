Anne Wünsche stolz auf ihren Weg: Früher ausgelacht, heute erfolgreiche Business-Lady

Aber Moment, was heißt hier eigentlich zwei? Bisher war nur ein Unternehmen bekannt, unter dem die Influencerin ihren "Glitzer im Kopf"-Shop betreibt.

Anne Wünsche verdient sich nebenher auch noch etwas Geld mit erotischen Fotos bei OnlyFans. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

"Und dennoch stehe ich halt immer noch hier, kämpfe weiter, plane gerade meine eigene erste Serie, hab 'ne Marke gegründet", resümierte Anne ihre Erfolge freudig.

Dieses Gefühl sei so "krass", dass sie ihren Fans ans Herz legen wollte, für ihre Träume zu kämpfen und niemals aufzugeben. "Lasst Euch nie von irgendjemandem da draußen erzählen, dass Ihr irgendwas nicht könnt oder nicht schafft", betonte Wünsche.

"Wenn Du daran glauben kannst, dann kannst Du alles erreichen! Und ich bin noch nicht einmal fertig, ich bin noch nicht am Ende, ich hab noch so viel vor und fucking, ich werd's schaffen", kündigte sie voller Selbstbewusstsein an.

Dabei sollte man nicht vergessen, dass die gebürtige Cottbuserin sich "nebenbei" auch noch um ihre drei Kinder kümmern muss.

Ach ja, und bei OnlyFans beglückt Anne Wünsche ihre zahlungswilligen Fans seit einiger Zeit natürlich auch noch. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass die Einnahmen nur so sprudeln.