Anne Wünsche sucht (schon) einen Neuen: "Mach mal Therapie"
Berlin - Im August hatte sich Anne Wünsche (34) überraschend von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36) getrennt - mitten im gemeinsamen Urlaub. Knapp drei Monate später datet sie wieder und bekommt dafür einmal mehr heftige Kritik.
Dass ihre Hater dieses Verhalten verteufeln, liegt bei der 34-Jährigen quasi in der Natur der Sache. "Wirklich alles, was ich mache, ist falsch", beschwerte sie sich bei Instagram.
Besonders jetzt, wo sie Single ist, mache sie "sowieso komplett alles verkehrt", beklagte sie die aus ihrer Sucht unangebrachte Kritik.
Es gebe zwar auch Unterstützer, die sagen: "Ey Anne, Du hast voll den Glow-up bekommen", andere würden hingegen kritisieren, dass sie sich jetzt noch billiger anziehe und sich total verändert habe. "Mach mal Therapie" sei ihr ebenfalls als "Rat" mit auf den Weg gegeben worden.
Über das Thema Dating regte sie dabei am meisten auf. "Egal, wie man es macht, man macht es falsch, sobald man in der Öffentlichkeit steht", stellte sie fest. Es gebe dann einfach zu viele Kritiker, die "sich über Dich das Maul zerreißen".
"Aber weißt Du, was wirklich wichtig ist? Was Du willst!", betonte Anne und da lasse sie sich auch von niemandem hineinreden. "Du entscheidest, welchen Weg Du gehst!"
Anne Wünsche macht ihrem Unmut bei Instagram Luft
Nur, weil sie Mutter ist? Anne Wünsche wehrt sich gegen Dating-Kritik
Es gebe nun einmal kein Regelbuch, wie man mit einer Trennung umzugehen hat. "Ja, so wie Du es halt willst", lautete ihre Antwort darauf.
Dabei sei egal, ob man sich erst einmal längere Zeit nur auf sich konzentrieren oder lieber jemanden in einer Disco abschleppen oder auch bereits 24 Stunden nach einer Trennung wieder daten wolle. "Mach das!", lautete Wünsches Message.
Aber sie sei doch schließlich Mutter, lautete ein weiterer Einwand. "Also wenn ich Mama bin, gibt es Regeln dafür, wie ich mit der Trennung umzugehen habe? Ich darf also keinen Neuen daten, weil ich bin ja erst seit drei Monaten Single?", stellte die Promi-Dame in den Raum.
"Es ist ja nicht so, als würde ich das alles vor meinen Kindern machen, als würde ich auf dem Sofa pimpern, während die Kinder zugucken", rechtfertigte sich die Wahlberlinerin ein wenig süffisant.
Es gebe jedoch eine Sache, die das Daten für sie als Dreifachmama tatsächlich schwieriger mache. "Nicht, weil die Männer einen dann nicht wollen, sondern einfach aus Zeitgründen. Man hat einfach keine Zeit mehr, man muss sich ständig 'ne Nanny suchen", klärte Anne Wünsche ihre Follower auf.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anne_wuensche