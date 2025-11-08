Anne Wünsche sucht (schon) einen Neuen: "Mach mal Therapie"

Anne Wünsche (34) hat sich rund drei Monate nach der Trennung von ihrem Partner wieder ins Dating-Leben gestürzt. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Dass ihre Hater dieses Verhalten verteufeln, liegt bei der 34-Jährigen quasi in der Natur der Sache. "Wirklich alles, was ich mache, ist falsch", beschwerte sie sich bei Instagram.

Besonders jetzt, wo sie Single ist, mache sie "sowieso komplett alles verkehrt", beklagte sie die aus ihrer Sucht unangebrachte Kritik.

Es gebe zwar auch Unterstützer, die sagen: "Ey Anne, Du hast voll den Glow-up bekommen", andere würden hingegen kritisieren, dass sie sich jetzt noch billiger anziehe und sich total verändert habe. "Mach mal Therapie" sei ihr ebenfalls als "Rat" mit auf den Weg gegeben worden.

Über das Thema Dating regte sie dabei am meisten auf. "Egal, wie man es macht, man macht es falsch, sobald man in der Öffentlichkeit steht", stellte sie fest. Es gebe dann einfach zu viele Kritiker, die "sich über Dich das Maul zerreißen".

"Aber weißt Du, was wirklich wichtig ist? Was Du willst!", betonte Anne und da lasse sie sich auch von niemandem hineinreden. "Du entscheidest, welchen Weg Du gehst!"