Annemarie Eilfeld plötzlich gealtert? So reagieren ihre Fans

Wittenberg - Der sogenannte "Aged Filter" sorgt immer wieder für Begeisterung in den sozialen Medien. Klar, dass da auch Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (33) mal den Versuch wagt. Ihre Fans haben dazu eine klare Meinung.

Rechts Annemarie Eilfeld (33), wie ihre Fans sie kennen. Links die Sängerin mit dem "Aged Filter". Auch sie selbst scheint mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. © Montage: Screenshots/instagram.com/annemarie_eilfeld/

Die ehemalige DSDS-Kandidatin zeigte sich auf TikTok in ihrem neuen Look, wirkte dabei allerdings kaum gealtert. Auch Annemarie selbst war von dem Ergebnis offenbar begeistert, schrieb zu dem Foto: "Also ich freu mich aufs Alter".

Ihre Follower zeigten sich ebenso begeistert, kommentierten das kurze Video mit jeder Menge netter Worte. "Wunderschön", schrieb beispielsweise eine TikTok-Nutzerin. "Tolles Video", kommentierte eine andere.

"Du schaust aus wie deine Mama", zog ein Fan einen besonders süßen Vergleich, den Annemarie sogar kommentierte. "War auch mein erster Gedanke", schrieb sie dazu.

Die 33-Jährige hatte zuletzt für mächtig Sorge unter ihren Fans gesorgt, als sie nach einem TV-Auftritt ins Krankenhaus musste. In der Klinik soll sich dann herausgestellt haben, dass es sich um einen Hitzschlag handelte und Annemarie konnte bereits nach kurzer Zeit wieder nach Hause.