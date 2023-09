Antonia Hemmer mit Schmerzen im Krankenhaus: "Konnte mich nicht bewegen"

Reality-TV-Darstellerin Antonia Hemmer (22) musste am Mittwoch mit starken Schmerzen ins Krankenhaus. Der Grund war eine Zyste an den Eierstöcken. © Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer

Zunächst meldete sich die "Sommerhaus der Stars"-Siegerin des vergangenen Jahres abends mit einem Bild aus einem Krankenhauszimmer, schrieb dazu: "Ich hätte mir meinen Abend auch irgendwie schöner vorgestellt."

Am Donnerstag ging die Blondine in ihrer Instagram-Story ins Detail. So berichtete sie ihren 244.000 Followern von einer geplatzten Zyste an den Eierstöcken, die für heftige Schmerzen gesorgt habe.

"Ich lag gestern mit Bauchkrämpfen im Bett und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich bin dann auch direkt ins Krankenhaus und nicht erst zur Frauenärztin gefahren", verdeutlichte die Influencerin.

Es sei für sie auch nicht das erste Mal gewesen: Bereits vor rund zwei Jahren habe sie plötzlich "extreme Schmerzen" bekommen, sei von ihrer Frauenärztin direkt ins Krankenhaus geschickt und dort sofort notoperiert worden.

"Damals wurde mir gesagt: 'Wenn ich noch ein bisschen länger gewartet hätte, hätte ich unfruchtbar werden können'. Deswegen bin ich, wenn ich jetzt den Schmerz wieder empfinde, super hellhörig und extrem vorsichtig", unterstrich die 22-Jährige.