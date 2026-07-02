Abführmittel bringt Antonia Hemmer an ihre Grenzen: "Ununterbrochen auf der Toilette"

Frankfurt am Main - Ungeschönte Einblicke von Antonia Hemmer (26): Die Trash-TV-Dauerbrennerin hat am Donnerstag eine Darmspiegelung machen lassen. Zuvor hatte sie jedoch mit dem dafür notwendigen Abführmittel zu kämpfen.

Antonia Hemmer (26) hat via Instagram einen ungeschönten Einblick in ihr Leben gegeben. © Instagram/antonia_hemmer

"Gut gemeinter Rat - macht keine Darmspiegelung, wenn ihr frisch mit eurem Partner zusammengezogen seid oder nicht voreinander aufs Klo gehen könnt", hatte die 26-Jährige ihren Fans auf Instagram bereits am Mittwoch mit einem Schmunzeln geraten.

Sie sitze seit sechs Stunden ununterbrochen auf der Toilette und habe Angst, in der Nacht kein Auge zuzubekommen, gestand die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Siegerin. Respekt habe sie aber vor allem vor dem Weg in die Klinik.

"Ich weiß gar nicht, wie ich das morgen vor dem Eingriff machen soll. Wir fahren eine halbe Stunde nach Hanau, ich halte das im Leben nicht aus, so lange im Auto zu sitzen", verdeutlichte Antonia - da wusste sie aber noch nicht, dass es sogar noch schlimmer werden sollte.

Am Donnerstagmorgen meldete sich die Wahl-Frankfurterin erneut auf ihrem Kanal - nach der notwendigen zweiten Dosis Abführmittel. "Hab's so zwischen 4 und 5 Uhr genommen und musste das ganze 45 Minuten später wieder auskotzen. Sitze auch seit 3 Stunden wieder ununterbrochen auf der Toilette", offenbarte sie.