Abführmittel bringt Antonia Hemmer an ihre Grenzen: "Ununterbrochen auf der Toilette"
Frankfurt am Main - Ungeschönte Einblicke von Antonia Hemmer (26): Die Trash-TV-Dauerbrennerin hat am Donnerstag eine Darmspiegelung machen lassen. Zuvor hatte sie jedoch mit dem dafür notwendigen Abführmittel zu kämpfen.
"Gut gemeinter Rat - macht keine Darmspiegelung, wenn ihr frisch mit eurem Partner zusammengezogen seid oder nicht voreinander aufs Klo gehen könnt", hatte die 26-Jährige ihren Fans auf Instagram bereits am Mittwoch mit einem Schmunzeln geraten.
Sie sitze seit sechs Stunden ununterbrochen auf der Toilette und habe Angst, in der Nacht kein Auge zuzubekommen, gestand die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Siegerin. Respekt habe sie aber vor allem vor dem Weg in die Klinik.
"Ich weiß gar nicht, wie ich das morgen vor dem Eingriff machen soll. Wir fahren eine halbe Stunde nach Hanau, ich halte das im Leben nicht aus, so lange im Auto zu sitzen", verdeutlichte Antonia - da wusste sie aber noch nicht, dass es sogar noch schlimmer werden sollte.
Am Donnerstagmorgen meldete sich die Wahl-Frankfurterin erneut auf ihrem Kanal - nach der notwendigen zweiten Dosis Abführmittel. "Hab's so zwischen 4 und 5 Uhr genommen und musste das ganze 45 Minuten später wieder auskotzen. Sitze auch seit 3 Stunden wieder ununterbrochen auf der Toilette", offenbarte sie.
Auf Antonia Hemmer wartet zu Hause die nächste Hiobsbotschaft
Immerhin: Kurz darauf ging es für Antonia und Partner Leopold Krey - offenbar ohne größere Zwischenfälle - in die besagte Klinik. Dort musste die 26-Jährige aber lange auf den Beginn des Eingriffs warten, wie sie ihrer Community berichtete.
Als die Darmspiegelung endlich durch war und die ständigen Toilettenbesuche der Geschichte angehörten, wartete auf die einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin zu Hause die nächste Hiobsbotschaft.
Im Pool ihres Hauses hatte sich eine große Spinne eingenistet. "Wir müssen leider heute noch ausziehen oder den Pool in Brand setzten. Ich kann nie wieder in den Pool, sorry. Setzt mir Haie und Quallen da rein, aber nicht diese scheiß Viecher", jammerte die Influencerin.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer