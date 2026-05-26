Antonia Hemmer vergisst Urlaub: Follower werfen ihr Realitätsverlust vor

Frankfurt/Paris - Das ist schwer vorstellbar, doch Antonia Hemmer (26) tatsächlich passiert: Die Reality-Queen hat ihren Urlaub vergessen! Dafür erntete sie auf Social Media ordentlich Kritik - und wehrte sich.

Antonia Hemmer (26) vergaß ihren gemeinsamen Urlaub mit Freund Leopold. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

"Leute, mir ist es wirklich fast zu peinlich zu erzählen, aber wir haben gerade fast unseren Urlaub vergessen", erklärte die 26-Jährige auf Instagram.

Schon vor ein paar Wochen hätten sie und ihr Freund Leopold ein Hotel in Paris gebucht. Nun wurden sie per Mail daran erinnert, dass ihr Hotel ab heute gebucht sei. "Drei Mal dürft ihr raten, wer jetzt ganz schnell seine Taschen gepackt und einen Flug gebucht hat", sagte Antonia.

Außerdem fragte die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin ihre Community, ob sonst schon mal jemand seinen Urlaub vergessen hat. Eine Frage, die ihre Follower wohl nicht so lustig fanden, wie es die Reality-Queen wahrscheinlich gedacht hatte.

Viele Kommentierende reagieren ungläubig auf Antonias Situation: Unter anderem ist von "Realitätsverlust" oder "Luxusproblemen" die Rede.