Antonia Hemmer vergisst Urlaub: Follower werfen ihr Realitätsverlust vor
Frankfurt/Paris - Das ist schwer vorstellbar, doch Antonia Hemmer (26) tatsächlich passiert: Die Reality-Queen hat ihren Urlaub vergessen! Dafür erntete sie auf Social Media ordentlich Kritik - und wehrte sich.
"Leute, mir ist es wirklich fast zu peinlich zu erzählen, aber wir haben gerade fast unseren Urlaub vergessen", erklärte die 26-Jährige auf Instagram.
Schon vor ein paar Wochen hätten sie und ihr Freund Leopold ein Hotel in Paris gebucht. Nun wurden sie per Mail daran erinnert, dass ihr Hotel ab heute gebucht sei. "Drei Mal dürft ihr raten, wer jetzt ganz schnell seine Taschen gepackt und einen Flug gebucht hat", sagte Antonia.
Außerdem fragte die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin ihre Community, ob sonst schon mal jemand seinen Urlaub vergessen hat. Eine Frage, die ihre Follower wohl nicht so lustig fanden, wie es die Reality-Queen wahrscheinlich gedacht hatte.
Viele Kommentierende reagieren ungläubig auf Antonias Situation: Unter anderem ist von "Realitätsverlust" oder "Luxusproblemen" die Rede.
Nach Hass-Kommentaren: Antonia Hemmer rechtfertigt sich
Darauf reagierte die 26-Jährige prompt mit der Ansage, dass sie Leute von ihrem Profil entfernen würde, die Hass verbreiten. "Ich checks nicht, warum folgt ihr mir denn überhaupt, wenn ihr mich nicht mögt?", fragte die frühere "Sommerhaus"-Teilnehmerin.
Ganz kalt ließen sie die gemeinen Kommentare wohl nicht, denn aus dem Hotelzimmer rechtfertigte sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin. "Ich komme nicht aus einer reichen Familie. Mir wurde nie irgendwas in den Arsch geschoben." Sie habe keine "Luxus-Kindheit" gehabt.
Die 26-Jährige erklärte: "Schon als kleines Kind hat meine Mama mir beigebracht: Sei niemals abhängig von irgendwem."
Ihre größte Angst als Jugendliche sei es gewesen, irgendwann abhängig zu sein oder finanziell nicht klarzukommen. Diese habe sie heute mehr oder weniger überwunden.
"Ich bin seit über sechs Jahren erfolgreich und ich bin fucking nochmal stolz drauf. Aber glaubt mir: Das war alles andere als ein Zuckerschlecken", zog der Reality-Star sein Fazit.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (2)