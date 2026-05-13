Private Einblicke: Antonia Hemmer verrät Details zu neuem Projekt mit ihrem Freund

Palma de Mallorca/Frankfurt - Jetzt ist es raus: Antonia Hemmer (26) hat in einer Fragerunde auf Instagram interessante Details zu ihrem neuesten Projekt preisgegeben.

Antonia Hemmer (26) und ihr Freund Leopold wollen zusammen einen Podcast starten. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Unter der Urlaubssonne Mallorcas verriet die 26-Jährige, dass ihre Community bald mehr von ihr und ihrem Partner Leopold hören werden: "Wir starten in den nächsten Wochen mit einem Podcast."

Und worum soll es da gehen? "Wir reden sowohl über unsere Beziehung, Kennenlernen aber auch über unsere Geschäfte, Geldanlagen und Immobilien", erklärte die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin.

Schon im Februar deutete sie an, dass es einen Podcast der beiden geben werde, weitere Details nannte sie zunächst nicht.

In letzter Zeit fragte sie ihre Community jedoch immer wieder, ob sie auch an Themen wie Geldanlagen und Immobilien interessiert sei – im Podcast sollen diese nun scheinbar ihren Platz finden.

Auch ihre Beziehung mit Leopold interessiert die Follower: "Ich glaube wir tun uns beide sehr gut", teilte die frühere "Sommerhaus"-Teilnehmerin schon in ihrer Fragerunde mit.