Private Einblicke: Antonia Hemmer verrät Details zu neuem Projekt mit ihrem Freund
Palma de Mallorca/Frankfurt - Jetzt ist es raus: Antonia Hemmer (26) hat in einer Fragerunde auf Instagram interessante Details zu ihrem neuesten Projekt preisgegeben.
Unter der Urlaubssonne Mallorcas verriet die 26-Jährige, dass ihre Community bald mehr von ihr und ihrem Partner Leopold hören werden: "Wir starten in den nächsten Wochen mit einem Podcast."
Und worum soll es da gehen? "Wir reden sowohl über unsere Beziehung, Kennenlernen aber auch über unsere Geschäfte, Geldanlagen und Immobilien", erklärte die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin.
Schon im Februar deutete sie an, dass es einen Podcast der beiden geben werde, weitere Details nannte sie zunächst nicht.
In letzter Zeit fragte sie ihre Community jedoch immer wieder, ob sie auch an Themen wie Geldanlagen und Immobilien interessiert sei – im Podcast sollen diese nun scheinbar ihren Platz finden.
Auch ihre Beziehung mit Leopold interessiert die Follower: "Ich glaube wir tun uns beide sehr gut", teilte die frühere "Sommerhaus"-Teilnehmerin schon in ihrer Fragerunde mit.
Denken die beiden ans Auswandern? Das Paar plant ein Zweitwohnsitz im Ausland
Auf die Frage, ob Antonia sich vorstellen könnte auszuwandern, gab die 26-Jährige eine klare Antwort: "Definitiv! Es ist nur noch eine Frage wohin und wann genau beziehungsweise nenne ich es lieber Zweitwohnsitz."
Ganz aus Deutschland möchte der Reality-Star nämlich "nicht verschwinden". Eine Immobilie in einem anderen Land wäre jedoch ein Traum von ihr, offenbarte sie.
Doch vielleicht sei an dem Traum sogar noch mehr dran: "Leopold und mir wurde auch ein Zweitwohnsitz am Meer von einer Wahrsagerin vorhergesagt", erzählte die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin.
Die Frage bliebe nur, um welches Meer es sich handelt, scherzte die 26-Jährige. Mallorca sei aber auf jeden Fall unter ihren Top drei.
Schon Anfang des Jahres in ihrem Thailand-Urlaub hatte sich das Paar verschiedene Immobilien angesehen und überlegt, dort ein Haus zu kaufen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (2)