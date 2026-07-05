Ekel-Alarm bei Antonia Hemmer: Reality-Queen macht üble Entdeckung im eigenen Pool

772 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Antonia Hemmer macht in ihrem Pool eine üble Entdeckung: Eine große, schwarze Spinne sitzt auf dem Boden im Becken.

Von Janosch Dreher

Frankfurt am Main - Ekelhaft! Anfang des Jahres ist Antonia Hemmer (26) gemeinsam mit ihrem Freund Leopold Krey in ihr erstes gemeinsames Haus nach Frankfurt am Main gezogen. Zum Grundstück gehört auch ein Pool, in dem die 26-Jährige jetzt eine üble Entdeckung machte.

Antonia Hemmer (26) zeigt auf Instagram die große Spinne, die sie am Borden ihres Pools entdeckt hat.
Antonia Hemmer (26) zeigt auf Instagram die große Spinne, die sie am Borden ihres Pools entdeckt hat.  © Fotomontage:Screenshots/Instagram/antonia_hemmer

"Leute, ich kann nicht mehr", beginnt die Reality-Queen in ihrem Instagram-Reel zu erzählen, während sie die Kamera auf das Wasser im Pool richtet.

Was die Influencerin am Boden des Beckens entdeckt, ist tatsächlich nicht zu übersehen: Eine große, schwarze Spinne mit langen Beinen sitzt, ohne sich auch nur ein bisschen zu bewegen, im Wasser.

"Wir müssen leider wieder ausziehen oder das Haus anbrennen", schreibt Hemmer zu dem Video. Ein Beweis dafür, wie sehr sie sich vor dem Anblick ekelt.

"Ich würde sterben!": Lebensnotwendige Krebs-OP von Jörg Dahlmann verschoben
Promis & Stars "Ich würde sterben!": Lebensnotwendige Krebs-OP von Jörg Dahlmann verschoben

Eigentlich hatte die 26-Jährige einfach nur vor, den Pool zu säubern. "Und auf ein Mal fällt mir auf, dass ich eine fette schwarze Spinne im Pool habe. Ich habe überall am ganzen Körper Gänsehaut", gesteht Hemmer, während sie ihren Arm samt aufgestellten Härchen in die Kamera hält.

Antonia Hemmer ekelt sich vor schwarzer Spinne in ihrem Pool

Erst Anfang des Jahres ist sie mit ihrem Freund Leopold in das neue Haus mit Pool eingezogen.
Erst Anfang des Jahres ist sie mit ihrem Freund Leopold in das neue Haus mit Pool eingezogen.  © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

Noch immer außer sich kommentiert sie weiter: "Oh mein Gott. Ich dachte immer, die kommen erst im Herbst und nicht jetzt im Hochsommer."

Doch vor allem eine Überlegung beschäftigt Hemmer bei dem tierischen Anblick: "Ich wusste nicht, dass sie in diesem Wasser hier überhaupt überleben können." Schließlich ist Pool-Wasser häufig mit Chemikalien versetzt, damit es sauber bleibt.

Um welche Spinnen-Art es sich bei dem krabbeligen Besucher tatsächlich handelt, wird in dem Video nicht ganz klar. Auch, ob die Influencerin die Spinne aus dem Becken entfernte, bleibt offen.

Drama um Eric Stehfest: Nach Liebes-Enthüllung macht ihm eine andere Vorwürfe
Promis & Stars Drama um Eric Stehfest: Nach Liebes-Enthüllung macht ihm eine andere Vorwürfe

Fest steht jedoch: Die 26-Jährige hätte nach eigenen Angaben lieber Haie oder Quallen im Wasser gehabt, "aber doch keine schwarze Spinne", so die Influencerin abschließend.

Titelfoto: Fotomontage:Screenshots/Instagram/antonia_hemmer

Mehr zum Thema Antonia Hemmer: