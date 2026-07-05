Ekel-Alarm bei Antonia Hemmer: Reality-Queen macht üble Entdeckung im eigenen Pool
Frankfurt am Main - Ekelhaft! Anfang des Jahres ist Antonia Hemmer (26) gemeinsam mit ihrem Freund Leopold Krey in ihr erstes gemeinsames Haus nach Frankfurt am Main gezogen. Zum Grundstück gehört auch ein Pool, in dem die 26-Jährige jetzt eine üble Entdeckung machte.
"Leute, ich kann nicht mehr", beginnt die Reality-Queen in ihrem Instagram-Reel zu erzählen, während sie die Kamera auf das Wasser im Pool richtet.
Was die Influencerin am Boden des Beckens entdeckt, ist tatsächlich nicht zu übersehen: Eine große, schwarze Spinne mit langen Beinen sitzt, ohne sich auch nur ein bisschen zu bewegen, im Wasser.
"Wir müssen leider wieder ausziehen oder das Haus anbrennen", schreibt Hemmer zu dem Video. Ein Beweis dafür, wie sehr sie sich vor dem Anblick ekelt.
Eigentlich hatte die 26-Jährige einfach nur vor, den Pool zu säubern. "Und auf ein Mal fällt mir auf, dass ich eine fette schwarze Spinne im Pool habe. Ich habe überall am ganzen Körper Gänsehaut", gesteht Hemmer, während sie ihren Arm samt aufgestellten Härchen in die Kamera hält.
Antonia Hemmer ekelt sich vor schwarzer Spinne in ihrem Pool
Noch immer außer sich kommentiert sie weiter: "Oh mein Gott. Ich dachte immer, die kommen erst im Herbst und nicht jetzt im Hochsommer."
Doch vor allem eine Überlegung beschäftigt Hemmer bei dem tierischen Anblick: "Ich wusste nicht, dass sie in diesem Wasser hier überhaupt überleben können." Schließlich ist Pool-Wasser häufig mit Chemikalien versetzt, damit es sauber bleibt.
Um welche Spinnen-Art es sich bei dem krabbeligen Besucher tatsächlich handelt, wird in dem Video nicht ganz klar. Auch, ob die Influencerin die Spinne aus dem Becken entfernte, bleibt offen.
Fest steht jedoch: Die 26-Jährige hätte nach eigenen Angaben lieber Haie oder Quallen im Wasser gehabt, "aber doch keine schwarze Spinne", so die Influencerin abschließend.
Titelfoto: Fotomontage:Screenshots/Instagram/antonia_hemmer