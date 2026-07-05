Ekel-Alarm bei Antonia Hemmer: Reality-Queen macht üble Entdeckung im eigenen Pool

Frankfurt am Main - Ekelhaft! Anfang des Jahres ist Antonia Hemmer (26) gemeinsam mit ihrem Freund Leopold Krey in ihr erstes gemeinsames Haus nach Frankfurt am Main gezogen. Zum Grundstück gehört auch ein Pool, in dem die 26-Jährige jetzt eine üble Entdeckung machte.

Antonia Hemmer (26) zeigt auf Instagram die große Spinne, die sie am Borden ihres Pools entdeckt hat. © Fotomontage:Screenshots/Instagram/antonia_hemmer

"Leute, ich kann nicht mehr", beginnt die Reality-Queen in ihrem Instagram-Reel zu erzählen, während sie die Kamera auf das Wasser im Pool richtet.

Was die Influencerin am Boden des Beckens entdeckt, ist tatsächlich nicht zu übersehen: Eine große, schwarze Spinne mit langen Beinen sitzt, ohne sich auch nur ein bisschen zu bewegen, im Wasser.

"Wir müssen leider wieder ausziehen oder das Haus anbrennen", schreibt Hemmer zu dem Video. Ein Beweis dafür, wie sehr sie sich vor dem Anblick ekelt.

Eigentlich hatte die 26-Jährige einfach nur vor, den Pool zu säubern. "Und auf ein Mal fällt mir auf, dass ich eine fette schwarze Spinne im Pool habe. Ich habe überall am ganzen Körper Gänsehaut", gesteht Hemmer, während sie ihren Arm samt aufgestellten Härchen in die Kamera hält.