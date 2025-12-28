Antonia Hemmer packt über Hotelaufenthalt aus: "Wir sind echt unglücklich!"

Hannover/Frankfurt - Schon seit Wochen hat sich Antonia Hemmer (25) auf den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund Leopold Krey gefreut. Doch das Hotel sei ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatte.

Aktuell ist Antonia Hemmer (25) mit ihrem Freund im Urlaub in Österreich. © Instagram/antonia_hemmer

Der Reality-Star wandte sich in einer Instagram-Story an ihre Follower: "Ihr merkt natürlich auch, dass es seit ein paar Tagen sehr still in meiner Story ist", erklärte die 25-Jährige und nannte nun den Grund.

Das Hotel, in dem sie mit ihrem Freund Urlaub macht, entspräche nicht ihren Vorstellungen. Die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin sei genervt von der ganzen Situation, da sie sich so auf diesen Urlaub so gefreut hatte.

"Wir sind einfach in so einem schlechten Hotel gelandet und wir sind echt unglücklich, was die Situation hier angeht", so die 25-Jährige.

Die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin möchte allerdings transparent sein und erklärte, dass seit ihrer Ankunft einiges schiefgelaufen sei. Antonia und Leopold würden das Hotel nicht weiterempfehlen: Ihr Fazit "eine 3 von 10".

Auf Instagram sei das Hotel, in dem sie gerade Urlaub machen, sehr beliebt und sei viral gegangen. Vor Ort würde alles auch hochwertig, stylisch und gemütlich aussehen, der Service ließe allerdings zu Wünschen übrig, so die 25-Jährige.

Egal ob beim Essen gehen oder Einchecken, das Personal sei wohl freundlich, gleichzeitig jedoch auch total überfordert.