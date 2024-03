Antonia Hemmer ist ratlos! Vor dieser schweren Entscheidung steht sie jetzt

Antonia Hemmer (23) hat sich am Samstag Hilfe suchend an ihre Fans auf Instagram gewandt. Sie steht vor einer schweren Entscheidung. © Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer

"Ich muss unbedingt mit euch reden" - mit diesen Worten meldete sich die 23-Jährige am gestrigen Samstag bei ihren rund 253.000 Followern auf Instagram. "Ein Thema beschäftigt mich schon seit längerer Zeit so krass", fügte sie hinzu.

Eigentlich habe sie das Problem mit sich selbst beziehungsweise mit ihrem näheren Umfeld ausmachen wollen, finde aber einfach keine Antwort. "Ich brauche euren Rat", verdeutlichte die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin.

Anschließend schenkte sie ihrer Community reinen Wein ein. Antonia betonte: "Ich werde am Montag 24, und irgendwie ist es langsam an der Zeit, auszuziehen." Seit 2018 wohnt die gebürtige Fürtherin bei ihrer Mutter in Hannover, vorher bei ihrem Vater in Bayern.

Sie wohne zwar sehr gerne mit ihrer Mutter zusammen, sei aber ein sehr eigenständiger Mensch, der ein Großteil des Jahres "nur unterwegs" sei. "Eigentlich habe ich deshalb auch kein Problem damit, auszuziehen", unterstrich die Datingshow-Teilnehmerin.

Dann erklärte die Blondine jedoch: "Dieser Schritt, dann wirklich in eine fremde Stadt und in eine eigene Wohnung zu ziehen, kostet mich so viel Überwindung. Das ist so krass, weil ich einfach noch nie alleine gewohnt habe, Punkt."