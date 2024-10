Antonia Hemmer macht kaum ein Auge zu: "Es schockt mich langsam gar nichts mehr"

Auf Instagram teilte Antonia Hemmer (24) den versuchten Einbruch mit ihren Followern. © Bildmontage: Screenshot Instagram/antonia_hemmer

"Also, ich sage euch ehrlich, es schockt mich in meinem Leben so langsam gar nichts mehr", leitete die Influencerin ihre Instagram-Story ein, die sie mit "Und wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, kommt von irgendwo ein Einbrecher her" betitelte.

Demnach habe vor ein paar Tagen jemand versucht, in das Haus einzubrechen, in dem sich auch ihr Apartment befindet.

Allerdings hätten alle Bewohner Glück gehabt, denn die mutmaßlichen Einbrecher seien aufgrund der guten Sicherheitsvorkehrungen am Gebäude nicht weit gekommen.

"Zudem haben wir Überwachungskameras überall vor und im Haus", erzählte die 24-Jährige weiter und gab zu: "Aber ich schlafe jetzt natürlich trotzdem immer mit einem offenen Auge."

Natürlich habe sie sich wie jede Nacht ins Bett gelegt, aber dennoch nicht so richtig abschalten können, berichtete die "Make Love, Fake Love"-Protagonistin von den vergangenen Nächten.

Und generell verstehe sie nicht, wie Einbrecher auf die Idee kommen würden, in eine Wohnung im fünften Stock einbrechen zu wollen. "Obwohl ich nicht genau weiß, ob sie zu mir wollten - lasst es sein", appellierte sie schließlich an die unbekannten Eindringlinge.