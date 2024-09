Antonia Hemmer packt über ihr Liebesleben aus: "Ü60, vergeben oder weird"

Viele hätten auch falsche Vorstellungen. "Die denken so: 'Ey, bei dir sliden doch bestimmt täglich Tausende Männer in die DMs, die dich kennenlernen wollen'.

"Wie läuft es mit den Männern? Hast du jemanden in deinem Herzen?", wollte eine Followerin wissen. Die ernüchternde Antwort der Blondine: "Ach Leute, hört mir auf. Ihr streut aber auch wirklich immer Salz in die Wunde, ohne Scheiß."

Die "Make Love, Fake Love"-Protagonistin hat Schwierigkeiten, Männer kennenzulernen. Sie will aber das Beste daraus machen. © Instagram/antonia_hemmer

Im "echten" Leben lerne sie genauso wenig Männer kennen.

"Mich spricht niemand auf der Straße an. In Klubs gehe ich jetzt auch nicht so gern, weil ich mir auch denke, dass ich keinen will, der irgendwie jedes Wochenende feiern geht", offenbarte Antonia.

Dementsprechend "schwierig" sei es für sie, den Partner fürs Leben zu finden. Den Kopf in den Sand stecken will die 24-Jährige deshalb aber nicht.

Die Blondine zum Abschluss: "Falls ihr Tipps und Tricks für mich habt: Ruft mich an! Ansonsten wird es halt einfach ein weiteres Single-Jahr. Ich mache das Beste draus."