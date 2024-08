Sorgen um Antonia Hemmer! Sie bedankt sich für "unfassbare Anteilnahme"

"Ich glaube, es ist an der Zeit, ein Update zu geben, weil sich einige ernsthafte Sorgen um mich machen", sagte sie in einer weiteren Story.

In einer zweiten Story ließ sie sich von ihrem Hund Benni trösten und erklärte ihren Fans, dass Hunde die Trauer von Menschen spüren könnten. Doch was ist eigentlich passiert?

Am Mittwoch veröffentlichte sie in ihrer Instagram -Story ein kurzes Video, auf dem zu sehen ist, wie ihr die Tränen das Gesicht hinunterlaufen. Dazu spielte sie die Klänge von "Take a Moment to Breathe".

Vor wenigen Tagen hatte sie noch betont, "der glücklichste Mensch überhaupt" zu sein. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

"Mir geht es gut. Es ist niemand in Lebensgefahr. Es ist kein akuter Notfall passiert. Es ist einfach super viel trouble privat, wovon ich hier nicht viel erzählen kann", lautete Antonias Erklärung. Für sie sei gerade einfach der Tag gekommen, an dem ihr alles über den Kopf gewachsen sei.

Sie wolle sich in dem Zuge aber auch noch mal für die "unfassbare Anteilnahme" bei ihren Fans bedanken, von denen sie im Sekundentakt besorgte Nachfragen bekomme.

In den vergangenen Tagen hatte sich die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin dagegen noch überglücklich in ihrer Instagram-Story gezeigt, einen Kurz-Urlaub auf Mallorca augenscheinlich genossen und ihren Fans immer wieder angedeutet, dass im Hintergrund etwas besonders Schönes passiert sei. Fans tippten schon auf eine neue Liebe, was Antonia jedoch in einer Fragerunde verneinte: Sie befinde sich gerade "in einer schwierigen Situation".

Doch auch in diesem Fall beließ sie es bei den Andeutungen. "Maybe erzähle ich euch das irgendwann mal, aber gerade ist mir nicht danach."