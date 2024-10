Antonia Hemmer meldet sich völlig benebelt bei ihren Fans: "Warum postest du sowas?"

Hannover/Köln - Was war denn da los? Antonia Hemmer (24, " Make Love, Fake Love ") meldete sich am gestrigen Mittwoch völlig benebelt bei ihren Fans auf Instagram .

Antonia Hemmer (24) präsentierte sich ihren Fans auf Instagram am gestrigen Mittwoch völlig benebelt. © Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer

"Leute, mir geht's gut. Ich war ein bisschen weg, habe ein bisschen Schmerzen, aber jetzt ist alles wieder gut. Wer bin ich ... wo wohne ich?", brabbelte die "Sommerhaus der Stars"-Siegerin kaum verständlich in ihrer Story.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die gebürtige Fürtherin (Bayern) gerade in einem Krankenhausbett - und erholte sich von einer Operation samt Vollnarkose. "Junge ... ich bin völlig fertig", kommentierte Antonia ihren Zustand.

Anschließend kam erst einmal nichts mehr von der 24-Jährigen. Am heutigen Donnerstag meldete sie sich dann aber erneut in ihrer Instagram-Story, um über das kuriose Video aufzuklären.

"Ich muss mich bei euch für meine unseriöse Art gestern nach der Narkose entschuldigen. Also für das Video, das ich gepostet habe", erklärte die "Make Love, Fake Love"-Protagonistin wieder deutlich klarer, aber ein wenig peinlich berührt.

Sie habe eben mit ihrer Mutter telefoniert, die nicht begeistert gewesen sei. "Sie meinte so: 'Antonia, warum postest du sowas?' Ich sag's mal so: Ich war noch leicht mitgenommen und wollte euch einfach so ein bisschen die Realität zeigen", versuchte sie es zu erklären.