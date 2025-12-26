Antonia Hemmer packt über Hotelaufenthalt aus: "Wir sind echt unglücklich!"
Hannover/Frankfurt - Schon seit Wochen hat sich Antonia Hemmer (25) auf den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund Leopold Krey gefreut. Doch das Hotel sei ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatte.
Der Reality-Star wandte sich in einer Instagram-Story an ihre Follower: "Ihr merkt natürlich auch, dass es seit ein paar Tagen sehr still in meiner Story ist", erklärte die 25-Jährige und nannte nun den Grund.
Das Hotel, in dem sie mit ihrem Freund Urlaub macht, entspräche nicht ihren Vorstellungen. Die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin sei genervt von der ganzen Situation, da sie sich so auf diesen Urlaub so gefreut hatte.
"Wir sind einfach in so einem schlechten Hotel gelandet und wir sind echt unglücklich, was die Situation hier angeht", so die 25-Jährige.
Die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin möchte allerdings transparent sein und erklärte, dass seit ihrer Ankunft einiges schiefgelaufen sei. Antonia und Leopold würden das Hotel nicht weiterempfehlen: Ihr Fazit "eine 3 von 10".
Auf Instagram sei das Hotel, in dem sie gerade Urlaub machen, sehr beliebt und sei viral gegangen. Vor Ort würde alles auch hochwertig, stylisch und gemütlich aussehen, der Service ließe allerdings zu Wünschen übrig, so die 25-Jährige.
Egal ob beim Essen gehen oder Einchecken, das Personal sei wohl freundlich, gleichzeitig jedoch auch total überfordert.
Antonia Hemmer über Restaurant: "Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht"
Die beiden erzählten noch genauere Details: Als sie am vorherigen Tag essen waren, bestellte Leopold ein Steak. Dies kam allerdings kalt bei ihm an, also ließ er das Gericht zurückgehen. Der Küche sei das allerdings "scheißegal" gewesen, ließ sie ein kleinlauter Kellner wissen.
Der Höhepunkt des Ganzen war Heiligabend: Antonia und Leopold hatten zum Glück bereits ein Platz im Restaurant ergattert, so die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin.
"Leute standen teilweise 20 bis 30 Minuten in der Schlange, nur um einen Sitzplatz im Speisesaal zu bekommen, bei -10 Grad draußen. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht."
Auch der Zimmerservice sei nicht vorhanden. Für den Preis, den sie bezahlen würden, sollte so etwas allerdings mit inbegriffen sein, gab die 25-Jährige ihr Fazit ab.
"So wie das Hotel auf Instagram dargestellt wird, ist es halt nicht", erklärte der Reality-Star. Sie würde in Österreich deutlich höhere Standards kennen.
Über welches Hotel sie sich genau ausließ, gab die 25-Jährige nicht preis.
