Antonia Hemmer trennt sich für ihren Neustart von ihren Altlasten

Köln/Frankfurt - Sie ist immer noch total ungläubig! Ab dem 1. Februar beginnt für Reality-TV-Star Antonia Hemmer (25, " Bauer sucht Frau ", " Das Sommerhaus der Stars ") ein neuer Lebensabschnitt. Gemeinsam mit ihrem Freund Leopold Krey bezieht sie ein Haus.

Antonia Hemmer (25) und ihr Freund Leopold wagen mit dem Umzug in ein gemeinsames Haus einen Neustart. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (2)

Am Neujahrstag hatte die 25 Jahre alte Blondine ihren Fans ihren Umzug von Köln nach Frankfurt mitgeteilt und bereits erste Bilder ihrer neuen Bleibe gezeigt. Nun erklärte sie auf Instagram, wie es überhaupt dazu gekommen war.

"Hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, ich hätte es nicht geglaubt", gab Antonia zu, dass sie sich die letzten Wochen und Monate fast nur noch bei ihrem Freund, den sie monatelang geheim gehalten hatte, aufhielt. "Aber seine Wohnung ist einfach zu klein für uns beide", musste das Paar einsehen und suchte nach einer neuen gemeinsamen Bleibe.

Eigentlich wollten sie die Suche ohne große Eile angehen, doch als Antonia für das Format "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" im brasilianischen Dschungel war, hatte Leopold bereits die erste Besichtigung. "Er hatte mir gar nichts davon erzählt", erklärte die "Sommerhaus"-Siegerin. Doch gefallen hatte ihm das Haus nicht.

Nachdem sie wieder zurück in Deutschland war, ging die Suche weiter. Im November besichtigte das Paar schließlich das Haus, für das sie sich jetzt entschieden haben.

"An dem Besichtigungstag, ich sag's euch, die ganzen Wochen davor hat es nur geregnet, es war nur bewölkt. Und genau an diesem Tag war der Himmel wunderschön, wolkenfrei", erinnerte sie sich. "Wir haben dieses Haus besichtigt und standen im Wohnzimmer, in dieser Galerie im Garten und dachten uns, wow, absolutes Traumhaus."