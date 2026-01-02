Antonia Hemmer trennt sich für ihren Neustart von ihren Altlasten
Köln/Frankfurt - Sie ist immer noch total ungläubig! Ab dem 1. Februar beginnt für Reality-TV-Star Antonia Hemmer (25, "Bauer sucht Frau", "Das Sommerhaus der Stars") ein neuer Lebensabschnitt. Gemeinsam mit ihrem Freund Leopold Krey bezieht sie ein Haus.
Am Neujahrstag hatte die 25 Jahre alte Blondine ihren Fans ihren Umzug von Köln nach Frankfurt mitgeteilt und bereits erste Bilder ihrer neuen Bleibe gezeigt. Nun erklärte sie auf Instagram, wie es überhaupt dazu gekommen war.
"Hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, ich hätte es nicht geglaubt", gab Antonia zu, dass sie sich die letzten Wochen und Monate fast nur noch bei ihrem Freund, den sie monatelang geheim gehalten hatte, aufhielt. "Aber seine Wohnung ist einfach zu klein für uns beide", musste das Paar einsehen und suchte nach einer neuen gemeinsamen Bleibe.
Eigentlich wollten sie die Suche ohne große Eile angehen, doch als Antonia für das Format "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" im brasilianischen Dschungel war, hatte Leopold bereits die erste Besichtigung. "Er hatte mir gar nichts davon erzählt", erklärte die "Sommerhaus"-Siegerin. Doch gefallen hatte ihm das Haus nicht.
Nachdem sie wieder zurück in Deutschland war, ging die Suche weiter. Im November besichtigte das Paar schließlich das Haus, für das sie sich jetzt entschieden haben.
"An dem Besichtigungstag, ich sag's euch, die ganzen Wochen davor hat es nur geregnet, es war nur bewölkt. Und genau an diesem Tag war der Himmel wunderschön, wolkenfrei", erinnerte sie sich. "Wir haben dieses Haus besichtigt und standen im Wohnzimmer, in dieser Galerie im Garten und dachten uns, wow, absolutes Traumhaus."
Antonia Hemmer zeigt ihr neues Traumhaus
Das passiert mit Antonia Hemmers Wohnung
Um allerdings ganz sicher zu sein, folgten weitere Besichtigungen, doch keine andere Immobilie kam mehr an diese heran. "Haus und Garten und vor allem mit Pool und riesengroß, wunderschön, ist einfach nochmal ein anderes Upgrade", erklärte Antonia ihre Entscheidung, die relativ schnell gefallen war.
Am 1. Februar ist es nun auch schon so weit. "Ich kann es wirklich nicht glauben, dass es jetzt alles irgendwie so schnell geht", freute sich die 25-Jährige, die ab Montag aber für zwei Wochen in Japan ist. Der Umzug dürfte dennoch recht schnell vonstattengehen. Denn Antonia und Leopold nehmen nicht viel mit in ihr neues Haus.
"Wir wollen von alter Energie, alten Möbeln und was auch immer loslassen", bekräftigte sie. "Wir wollen einen kompletten Neustart als Pärchen hinlegen und uns da komplett neu einrichten." Ob es neben dem Pool, der bereits vorhanden ist, noch eine Sauna oder einen Whirlpool geben wird, ließ sie noch offen. "Der Garten gibt es her und auch der Platz", schob Antonia nach.
Und was wird aus ihrer alten Wohnung? "Die kriegt mein Bruder, der wohnt auch schon die letzten Monate dort", erklärte sie. "Er pflegt sie und passt auf alles auf." Er übernehme auch die kompletten Möbel und die Einrichtung. Dem Neustart steht also nichts mehr im Wege.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (2)