Antonia Hemmer unterzieht sich Beauty-OP: "Meine Augen fühlen sich schwer an!"

Sieht wohl schlimmer aus als es ist: Nach ihrer Lieder-Straffung musste Antonia Hemmer ihre stark geschwollenen Augen vor allem kühlen, Schmerzen habe sie aber keine. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Zum ersten Mal hatte Antonia Hemmer in ihrem Channel "Tonis Tagebuch" ihren Followern von einem lang ersehnten Eingriff erzählt: Die Influencerin hat sich am Freitag die Augenlider straffen lassen.

"Ich habe für mein Alter schon sehr viel überschüssige Haut auf den Augenlidern", erklärt sie ihren Fans, weswegen sie unter anderem kaum Make-up verwenden könnte und bei Fotoshootings die Augen immer regelrecht aufreißen müsste.

"Meine Augen fühlen sich schwer an, ich kann mich nicht vernünftig schminken und von Jahr zu Jahr hängt mein Lid mehr auf meinen Wimpern."

Doch diese Zustände gehören jetzt der Vergangenheit an. Nur 33 Minuten habe der Eingriff gedauert und sie könnte nicht zufriedener sein: "Ich glaube, mir ging es noch nie so gut wie jetzt gerade", so die 24-Jährige.

Und auch am heutigen Sonntag meldete Antonia sich mit einem Update auf Instagram: "Beide Augen sind weniger geschwollen und es gefällt mir immer noch!" Sogar die Haare habe sie sich schon wieder waschen können.