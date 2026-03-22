Kinderplanung: Antonia Hemmer verrät intime Details

Reality-TV-Star Antonia Hemmer (25) schwebt aktuell auf Wolke sieben. (Archivfoto) © IMAGO/Eventpress

Unter anderem sprach die 25-Jährige dabei über die Familienplanung der beiden: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder. Am liebsten so zwei bis drei mit wenig Abstand, aber wir wollen uns da auch noch ein wenig Zeit lassen. Auch wenn meine Eltern am liebsten schon zehn Enkelkinder hätten", witzelte die "Sommerhaus der Stars"-Siegerin von 2022.

Antonia hatte erstmals Mitte des vergangenen Jahres offenbart, dass sie wieder in festen Händen sei. Den Mann an ihrer Seite hielt sie aber zunächst geheim, erst im Dezember zeigte sie Leopold zum ersten Mal auf ihrem Instagram-Kanal.

Doch wie lange genau sind die beiden eigentlich schon ein Herz und eine Seele? "Gute Frage - wir haben kein Datum, aber wir haben uns seit unserem ersten Date eigentlich verhalten, als wären wir zusammen und das ist fast ein Jahr her! WAHNSINN wie schnell die Zeit vergeht", betonte die Blondine.

Mit Leopold scheint die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin endlich ihren "Mr. Right" gefunden zu haben - da spielt es auch keine Rolle, dass der Frankfurter nicht handwerklich begabt ist. "Dafür hat er andere Talente", entgegnete Antonia auf die entsprechende Frage.