Antonias Beziehungsstatus nach "Make Love, Fake Love": "Will keine Red Flag mehr!"

Und was ist mit dem Herpes? "Ich glaube, wenn man am Ballermann feiern geht, kommt jeder entweder mit einer Erkältung oder Herpes nach Hause. Die Hygiene der Gläser ist das nicht die Beste!"

Doch: "Tatsächlich ging mit keinem danach noch irgendetwas, ich verstehe mich mit Marcel und Nico nach wie vor nur super gut", klärte Antonia in der heutigen Ausgabe der RTL-Show " Punkt 8 " auf.

Mit Nico (27) war sie beim Frühstücken in Hamburg gesehen worden und mit Kandidat Marcel (28) war sie zeitgleich am Ballermann auf Mallorca unterwegs. Verdächtig: Beide hatten danach Herpes.

Xander und Antonia kamen sich bei "Make Love, Fake Love" sehr nah und obwohl er im Finale ihren Herzentscheidungen war, hielt die Liebe der beiden keine vier Wochen. © RTL

Aber gibt es sonst jemanden Neuen in ihrem Leben? "Mir gehts gut, ich lerne gerade aber auch niemanden kennen. Also ich bin Single", so die 24-Jährige.

Jemanden neues kennenzulernen sei in dem vergangenen halben Jahr aber auch fast ein Ding der Unmöglichkeit gewesen: "Ich musste mein Beziehungsstatus ja geheim halten, da hätte ich mich mit niemandem groß treffen können."

Aktuell genieße sie ihre Solo-Zeit aber sehr. "Ich bin jetzt einfach mal froh, alleine zu sein." Von der MLFL-Zeit habe sie noch viel aufzuarbeiten. "Ich muss selbst an mir arbeiten und einfach wissen, was ich will und nicht mehr irgendeiner Red Flag die Chance gebe".

Wohl eine klare Anspielung auf ihren letzten Verflossenen Xander und ihren Ex-Freund Patrick Romer (28), der sie betrogen haben soll.