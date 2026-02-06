Dschungel-Zwist um Patrick Romer: So reagiert Antonia Hemmer auf ihren Ex
Köln/Frankfurt - Das Finale rückt immer näher: Wer wird König oder Königin des Dschungels 2026? Immer noch mit im Rennen: Patrick Romer (30). Während der Show sorgte der 30-Jährige unter anderem mit heftigen Vorwürfen gegen seine Ex-Freundin Antonia Hemmer (25) für Aufsehen.
Diese reagierte auf die Anschuldigungen jedoch hauptsächlich gelassen. Dennoch ließ es sich die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Kandidatin nicht nehmen, ihre Meinung zu den Teilnehmern im Dschungelcamp auch im TV zu äußern - insbesondere zu ihrem Ex.
"Hättest du dich gefreut, wenn Patrick rausgewählt worden wäre?", möchte Angela Finger-Erben (46) am Mittwoch bei "Die Stunde danach" wissen.
"Also ich sage mal so, ich bin damit inzwischen eigentlich neutral. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich wünsche ihm den Sieg", gesteht Hemmer ehrlich.
Dennoch sei sie der Meinung, dass sich der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer im Dschungel gut schlage. "Ich bin froh, dass er inzwischen so eine andere Seite zeigt im Dschungel. Und vielleicht auch zeigt, warum ich überhaupt so lange mit ihm zusammen war. Weil er eben auch eine andere Seite hat", erklärt die 25-Jährige weiter.
Antonia Hemmer über Patrick Romer: "Es ist einer der nächsten Köpfe, der rollen wird"
2020 lernten sich die beiden im Rahmen der Sendung "Bauer sucht Frau" kennen und wurden kurze Zeit später ein Paar. 2022 zogen sie gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars" ein, gingen dort sogar als Gewinner-Paar hervor. Doch während der Sendung zeigte sich vor allem Romer nicht von seiner besten Seite.
Immer wieder verteilte er Seitenhiebe gegen seine damalige Freundin Hemmer, für die er ordentlich Shitstorm erntete. Umso überraschender, dass der 30-Jährige im Dschungelcamp nun die Rolle des Sympathieträgers einnimmt. "Man muss sagen, er stellt sich dort im Dschungel gut an", bestätigt die 25-Jährige.
Doch die Influencerin findet nicht nur positive Worte zu ihrem Ex: "Er zieht die Prüfungen durch. Aber mehr halt auch nicht. Also er tut jetzt auch nicht gerade viel fürs Camp oder ist besonders präsent. Deswegen ist es wahrscheinlich einer der nächsten Köpfe, der rollen wird."
Beim wem die Dschungelkrone am besten aufgehoben ist? "Mein Favorit ist einfach Hubert, von Anfang an. Der ist einfach süß und redet, wie ihm die Schnauze gewachsen ist", gesteht die 25-Jährige abschließend.
