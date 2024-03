Verrät Antonia Hemmer hier ihren Beziehungsstatus? "Möchte mich irgendwo verstecken"

Hannover - Die " Make Love, Fake Love "-Lady Antonia Hemmer (23) hat sich am Wochenende mit nachdenklichen Worten bei ihren Followern gemeldet. Steckt sie nach den Dreharbeiten zu der Kuppelshow etwa in einer Lebenskrise?

Die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer (23) scheint sich nicht auf ihren nächsten Geburtstag zu freuen. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Die Hannoveranerin hatte es am Samstag richtig krachen lassen. Doch am nächsten Tag fiel sie offenbar in ein emotionales Loch.

"Das Schlimmste am Feierngehen ist wirklich der Tag danach, aber nicht, weil du einen Kater hast, sondern weil man alles hinterfragt", meldete sich Antonia vom Sofa aus bei ihren Fans.

Sie sei am Nachmittag aufgewacht und habe sich gleich die ganz großen Fragen des Lebens gestellt: "Man überdenkt alle Entscheidungen, die man in seinem Leben getroffen hat. Wisst Ihr, was ich meine?", fragte sie ihre Fans. Und weiter: "Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Aber es ist einfach ein komisches Gefühl."

Und auch am nächsten Tag schien Antonia noch in einer ähnlichen Stimmung gefangen zu sein. Hinzu kam, dass die 23-Jährige feststellte, dass sie schon in einer Woche ihren Geburtstag feiert. Früher habe sie sich immer total auf ihren Geburtstag gefreut, doch heute sei das irgendwie anders.

"Jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage: An diesem Tag möchte ich nicht auffindbar sein. Ich möchte mich irgendwo verstecken." Sie wolle ihr Handy dann am liebsten zur Seite legen, "damit mir keiner schreibt, mir keiner auf die Nerven geht".