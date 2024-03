Antonia schläft bei "Make Love, Fake Love" mit dem ersten Mann – Seine Freundin ist schockiert

Griechenland - Bei "Make Love, Fake Love" lässt Antonia Hemmer (23) nichts anbrennen. Bei der Ankunft des neuen Kandidaten Christian (29) kann sie sich kaum noch beherrschen: "Was ein Gestell, was ein Mann!"

Zwischen Dustin (33) und Antonia (23) kommt es zum vorsichtigen Kuss. © RTL

Der 29-Jährige findet Antonia aber auch "sehr scharf" und hat nicht nur ein Tablett mit Shots dabei, sondern auch Spielkärtchen, die für große Furore unter den Männern sorgen.

Während die weniger begeistert sind vom Neuzugang, darf der als erstes "To-do" Antonia auf den Hals küssen. Als Nächster ist Dustin (33) dran und gibt der sichtlich angetrunkenen Antonia den nächsten Kuss. Die findet ihn ziemlich zurückhaltend, aber immerhin sei es ja die erste körperliche Annäherung zwischen den beiden.

Als dann auch noch James (28) ran darf, platzt Xander (25) der Kragen. Immerhin hat er den heiß ersehnten Love Key von Antonia ergattert und wollte eigentlich als Erster ran.

"Ich dachte halt, ich bin der Erste, der heute so richtige Zweisamkeit mit ihr genießen kann, aber es ist dann halt nicht mehr so ganz was Besonderes", erklärt der wütend.