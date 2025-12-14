Versteckspiel hat ein Ende! Antonia Hemmer stellt ihren Freund vor
Hannover/Frankfurt - Nach wochenlangem Versteckspiel hat Antonia Hemmer (25) das Geheimnis gelüftet und zum ersten Mal ihren Freund gezeigt. Auch sein Name ist nicht mehr länger ein Geheimnis.
Immer mal wieder konnten Follower der ehemaligen "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin den Freund der 25-Jährigen in ihren Instagram-Stories teilweise erahnen.
Antonia machte sogar zwischenzeitlich Anspielungen, dass sich ihre Community mehr für ihren Freund als für sie interessieren würde.
Auch sein Name war bisher nicht bekannt. Am 3. Adventssonntag lüftete der Reality-Star nun das Geheimnis und teilte ein gemeinsames Foto. Darunter schrieb sie als Bildunterschrift: "he's is the one i prayed for" mit einem Herz-Emoji.
Auf dem Bild lächeln sich die beiden verliebt vor einem Sonnenuntergang an. Sie lüftete ebenso das Geheimnis um seinen Namen und markierte ihren Freund in dem Beitrag: Leopold Krey.
Ihr Freund hat einen privaten Instagram-Account. Gibt in seinem Profil jedoch an, aus Frankfurt und Wiesbaden zu kommen.
Außerdem verlinkt er den Account von "LK Immoinvest GmbH" in seiner Bio, von dem er selbst Geschäftsführer ist.
Antonia Hemmer: "Er hat den schönsten Namen, den man sich vorstellen kann"
Nach dem Veröffentlichen schrieb die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin in ihrer Story: "Danke für eure zahlreichen Kommentare und Glückwünsche. Ich bin völlig überwältigt von der ganzen Resonanz, ihr seid die besten!"
Doch die 25-Jährige blieb nicht lange stumm und meldete sich später persönlich zu Wort. "Wir haben uns heute Morgen im Bett gedacht, hauen wir jetzt einfach mal einen Post raus. Das Bild ist so schön, dass muss mit euch geteilt werden", sagte der Reality-Star.
Die zwei saßen zusammen im Auto und die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin strahlte vor Glück.
"Er hat auch finde ich den schönsten Namen, den man sich nur vorstellen kann!" Endlich könne sie nun aufhören ihren Freund online Mr. X zu nennen.
Ihr Freund selbst gab sich in der Story sehr ruhig und konzentrierte sich auf das Auto fahren. Mehr als ein "Guten Morgen, ihr Lieben", bekamen Antonias Follower vorerst einmal nicht zu hören.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/antonia_hemmer