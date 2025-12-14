Versteckspiel hat ein Ende! Antonia Hemmer stellt ihren Freund vor

Hannover/Frankfurt - Nach wochenlangem Versteckspiel hat Antonia Hemmer (25) das Geheimnis gelüftet und zum ersten Mal ihren Freund gezeigt. Auch sein Name ist nicht mehr länger ein Geheimnis.

Antonia Hemmer (25) hatte ihren Freund bislang nicht öffentlich auf Social Media gezeigt. © Instagram/antonia_hemmer

Immer mal wieder konnten Follower der ehemaligen "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin den Freund der 25-Jährigen in ihren Instagram-Stories teilweise erahnen.

Antonia machte sogar zwischenzeitlich Anspielungen, dass sich ihre Community mehr für ihren Freund als für sie interessieren würde.

Auch sein Name war bisher nicht bekannt. Am 3. Adventssonntag lüftete der Reality-Star nun das Geheimnis und teilte ein gemeinsames Foto. Darunter schrieb sie als Bildunterschrift: "he's is the one i prayed for" mit einem Herz-Emoji.

Auf dem Bild lächeln sich die beiden verliebt vor einem Sonnenuntergang an. Sie lüftete ebenso das Geheimnis um seinen Namen und markierte ihren Freund in dem Beitrag: Leopold Krey.

Ihr Freund hat einen privaten Instagram-Account. Gibt in seinem Profil jedoch an, aus Frankfurt und Wiesbaden zu kommen.

Außerdem verlinkt er den Account von "LK Immoinvest GmbH" in seiner Bio, von dem er selbst Geschäftsführer ist.