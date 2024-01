"Arielle" freut sich: Halle Bailey heimlich zum ersten Mal Mutter geworden!

Los Angeles - In aller Heimlichkeit wurde "Arielle"-Star Halle Bailey (23) Mutter. Jetzt zeigte sie ihren kleinen Wonneproppen erstmals öffentlich.

Überglücklich: Halle Bailey (23) hat derzeit allen Grund zum Strahlen. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Ohne, dass sie jemals eine Schwangerschaft bestätigt hatte, verkündete die 23-Jährige nun die Geburt ihres ersten Sohnes mit ihrem Freund Darryl Dwayne Granberry Junior (26), besser bekannt als DGG.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: "Auch wenn wir erst ein paar Tage im neuen Jahr sind, war das Größte, was das Jahr 2023 für mich tun konnte, mir meinen Sohn zu bringen... Willkommen auf der Welt mein Halo. Die Welt will dich unbedingt kennenlernen."

Auf dem Bild hält die frischgebackene Mama die kleine Hand ihres Kindes zwischen den Fingern. Um das Handgelenk des kleinen Jungen ist ein zartes goldenes Armband mit der Gravur "Halo" gebunden.

Unter dem Beitrag tummeln sich Glückwünsche zahlreicher Fans, Kollegen und Freunde. Neben Reality-Star Kylie Jenner (26) gratulierte auch Sängerin Nicki Minaj (41) mit den Worten: "Willkommen auf der Erde, Halo. Wir haben dich schon erwartet. Herzlichen Glückwunsch, Mama!"

Schauspielerin und Namensvetterin Halle Berry (57) schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, Halle. Willkommen in der Mutterschaft und willkommen auf der Welt, Baby Halo."