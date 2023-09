Ashton Kutcher in der Kritik: Diese Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn!

Unhöflich und unverschämt? Ashton Kutcher (45) muss Kritik einstecken. © Jerod Harris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Es sind harte Anschuldigungen, die Fans von Filmstar Ashton Kutcher bitter aufstoßen dürften, denn es gibt eine Promi-Dame, die den beliebten Schauspieler offenbar so gar nicht leiden kann: Sharon Osbourne (70).

Die Ehefrau von Rock-Legende Ozzy Osbourne (74) lässt kein gutes Haar an dem "Two and a Half Men"-Darsteller und machte ihrem Ärger über den 45-Jährigen nun in einem Interview Luft.

Bei E! News stellte sich die Musikmanagerin gemeinsam mit ihrer Tochter Kelly (38) einer ganzen Reihe an Fragen und wurde dabei auch auf die unhöflichste Berühmtheit angesprochen, die sie je getroffen habe. Für ihre Antwort musste die 70-Jährige nicht lange überlegen: eindeutig Ashton Kutcher!

"Der Typ, der mit dieser einen Schauspielerin verheiratet ist und früher in 'Die wilden Siebziger' gespielt hat", antwortete sie prompt, während Tochter Kelly ihr mit dem Namen auf die Sprünge half: "Oh, Ashton Kutcher? Wirklich?"

"Ja. Oh, unhöflich, unhöflich, unhöflich, unhöflicher kleiner Junge", ärgerte sich Osbourne über Kutcher und überraschte damit auch ihre Tochter, die zugab: "Darauf war ich nicht vorbereitet."

"Doch, unhöflich, unverschämt, ein heimtückisches kleines Ding", bekräftigte Sharon ihre tiefe Abneigung gegen den Ehemann von Mila Kunis (40), ehe die Interviewerinnen schnell das Thema wechselten.

Was genau sie an Ashton Kutcher derart zu stören scheint, ließ die 70-Jährige offen.