Auch im Job: RTL-Moderator hat mit Entwicklungsstörung zu kämpfen

Köln - Bernd Fuchs (53) ist den Zuschauern durch die RTL -Nachrichtensendung " Punkt 12 " bekannt. Als Sidekick von Katja Burkard (60) überzeugt er auf ganzer Linie - und das, obwohl er mit einer Entwicklungsstörung zu kämpfen hat.

Bernd Fuchs (53) hat mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/bernd_fuchs (Screenshots)

Denn lange Zeit habe der 53-Jährige ein Geheimnis mit sich herumgetragen - und zwar hasst er Lesen! Der Grund dafür: er hat Legasthenie, also eine Lese-Rechtschreib-Schwäche.

"Das Urteil, was über dich gefällt wird, ist knallhart", gesteht der Moderator im Gespräch mit "RTL" klar. Wenn man in Deutschland, im Land der Dichter und Denker, die Rechtschreibung nämlich nicht beherrsche, "dann bist du der Idiot".

Daher habe er früher nie öffentlich über seine Behinderung gesprochen, doch inzwischen stehe er darüber, wie er gegenüber seinem Heimatsender preisgibt.

"Es ist wichtig, darüber zu reden", macht der gebürtige Wuppertaler klar.