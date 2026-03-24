Auch im Job: RTL-Moderator hat mit Entwicklungsstörung zu kämpfen
Köln - Bernd Fuchs (53) ist den Zuschauern durch die RTL-Nachrichtensendung "Punkt 12" bekannt. Als Sidekick von Katja Burkard (60) überzeugt er auf ganzer Linie - und das, obwohl er mit einer Entwicklungsstörung zu kämpfen hat.
Denn lange Zeit habe der 53-Jährige ein Geheimnis mit sich herumgetragen - und zwar hasst er Lesen! Der Grund dafür: er hat Legasthenie, also eine Lese-Rechtschreib-Schwäche.
"Das Urteil, was über dich gefällt wird, ist knallhart", gesteht der Moderator im Gespräch mit "RTL" klar. Wenn man in Deutschland, im Land der Dichter und Denker, die Rechtschreibung nämlich nicht beherrsche, "dann bist du der Idiot".
Daher habe er früher nie öffentlich über seine Behinderung gesprochen, doch inzwischen stehe er darüber, wie er gegenüber seinem Heimatsender preisgibt.
"Es ist wichtig, darüber zu reden", macht der gebürtige Wuppertaler klar.
RTL-Moderator Bernd Fuchs kämpft auch im Job mit seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche
Denn in Deutschland gelte Legasthenie nicht als Krankheit, weshalb Krankenkassen davon absehen, Kosten zu übernehmen.
Erst, wenn Menschen durch die Lese-Rechtschreib-Schwäche psychische Probleme bekommen, sei man bereit, dafür zu bezahlen.
Seine Lese-Rechtschreib-Schwäche begleitet Bernd natürlich auch in seinem Beruf. Dort müsse er oftmals nachfragen, wie man etwas schreibe.
"Wir schreiben 'ihr' mit h, 'wir' hört sich für mich gleich an – ich versteh’s nicht!", gibt der RTL-Moderator preis.
Und auch im Alltag muss er des Öfteren mit der Legasthenie kämpfen - und das natürlich auch in jungen Jahren. Denn seine selbstgeschriebenen Briefe an seine Tante Margaret seien immer redigiert zurückgekommen und er habe sie noch einmal schreiben müssen.
Deshalb sei er zum Beispiel dankbar, "wenn es Gemeinschaftsgeschenke gibt und jemand übernimmt die Geburtstagskarte", erklärt der 53-Jährige, der offen darüber spricht, um vielen Menschen Mut zu machen, denen es genauso gehe wie ihm.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/bernd_fuchs (Screenshots)