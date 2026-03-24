Collien Fernandes bricht Dreharbeiten ab: "Ich kehre nach Deutschland zurück"
Berlin/HongKong - Während in Deutschland die Ereignisse Schlag auf Schlag folgen, war Collien Fernandes (44) noch für Dreharbeiten des ZDF in Südostasien unterwegs – doch damit soll jetzt Schluss sein.
Sie soll bereits auf gepackten Koffern sitzen und den Drehort vom "Traumschiff" in wenigen Stunden verlassen, wie t-online berichtet.
Die Dreharbeiten auf der "MS Amadea" sollen jedoch erst in Kürze wieder aufgenommen werden.
"Es geht in ein paar Tagen in Hongkong wieder auf das Schiff. Ich werde aber nicht mit dem Filmteam einsteigen, da ich kurz nach Deutschland zurückkehre", so die Schauspielerin.
Grund dafür sei ein Treffen mit Politikerinnen, um mit ihnen über den mangelnden gesetzlichen Schutz hinsichtlich digitaler Gewalt zu sprechen.
Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die "Traumschiff"-Produktion durch den vorzeitigen Abgang von Collien Fernandes ernsthaft gefährdet wird. Eine Anfrage von TAG24 blieb bislang unbeantwortet.
Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen
Die Ermittlungen gegen ihren Exmann Christian Ulmen (50) laufen weiter. Am Mittwoch machte Collien die schweren Vorwürfe gegen ihn öffentlich. Er soll hinter der Verbreitung gefälschter Nacktfotos und Videos von ihr stecken.
In den vergangenen Tagen meldeten sich auch einige Prominente zu Wort. Darunter Fahri Yardim (45), Johannes Oerding (44) oder Sabin Tambrea (41). Am Sonntag folgte eine Demonstration unter dem Motto "Gegen sexualisierte digitale Gewalt - Solidarität mit allen Opfern" in Berlin.
Erstmeldung am 24. März um 16.59 Uhr, aktualisiert um 17.25 Uhr
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa