Collien Fernandes bricht Dreharbeiten ab: "Ich kehre nach Deutschland zurück"

Berlin/HongKong - Während in Deutschland die Ereignisse Schlag auf Schlag folgen, war Collien Fernandes (44) noch für Dreharbeiten des ZDF in Südostasien unterwegs – doch damit soll jetzt Schluss sein.

Collien Fernandes (44) pausiert die Dreharbeiten von dem ZDF-"Traumschiff". © Rolf Vennenbernd/dpa

Sie soll bereits auf gepackten Koffern sitzen und den Drehort vom "Traumschiff" in wenigen Stunden verlassen, wie t-online berichtet.

Die Dreharbeiten auf der "MS Amadea" sollen jedoch erst in Kürze wieder aufgenommen werden.

"Es geht in ein paar Tagen in Hongkong wieder auf das Schiff. Ich werde aber nicht mit dem Filmteam einsteigen, da ich kurz nach Deutschland zurückkehre", so die Schauspielerin.

Grund dafür sei ein Treffen mit Politikerinnen, um mit ihnen über den mangelnden gesetzlichen Schutz hinsichtlich digitaler Gewalt zu sprechen.