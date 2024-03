Auf dem Roten Teppich: Kristen Stewart überrascht alle mit freizügigem Look

Los Angeles - Was war denn da los? Lange war es still um "Twilight"-Star Kristen Stewart (33). Umso überraschender war ihr Auftritt auf dem Roten Teppich in Los Angeles.

Normalerweise steht Kristen Stewart nicht gern im Mittelpunkt, doch ihr extravagantes Outfit, welches sie am gestrigen Dienstag auf der Premiere ihres neuesten Films "Love Lies Bleeding" in Los Angeles präsentierte, zog alle Blicke auf sich.

Die Thriller-Romanze "Love Lies Bleeding" kommt schon am Freitag, dem 8. März in die amerikanischen Kinos. In Deutschland soll der Spielfilm vermutlich erst am 4. April erscheinen.

Darum geht's: Lou (Kristen Stewart) ist die Tochter eines Gangsters in einer kleinen Stadt in New Mexico, die im Fitnessstudio Anabolika vertickt und sich sonst zu Tode langweilt. Eines Tages taucht Jackie (Katy O'Brian, 35) auf, die auf dem Weg zu einem Muskel-Contest in Las Vegas ist. Zwischen den beiden ist sofort eine Anziehung.

Doch die Ankunft der jungen Bodybuilderin bringt nicht nur Lous Welt ins Wanken, sondern auch die Machtverhältnisse in der kleinen Stadt durcheinander.