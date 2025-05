Auf diese Nachricht haben Fans gewartet: Liam Paynes (†31) letzte Show kommt auf Netflix

Die musikalische Castingshow wurde nur wenige Monate vor dem schockierenden Unglück in Buenos Aires aufgezeichnet.

Das bestätigte nun der Streaming-Riese gegenüber The Sun , nachdem Liams Familie die Veröffentlichung erlaubt hatte.

Auf diese Nachricht haben viele Fans gewartet: Die von Liam Payne mitgestaltete Netflix-Serie "Building The Band" wird diesen Sommer ausgestrahlt.

Trotz seines plötzlichen Todes: Liam Paynes letzte Netflix-Show erscheint im Sommer. (Symbolbild) © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Liam war als Juror Teil des spannenden Talentwettbewerbs, der in Manchester gedreht wurde.

In "Building The Band" treffen talentierte Sängerinnen und Sänger zum ersten Mal aufeinander und müssen als Band funktionieren.

Liam begleitete die Teilnehmenden mit seiner Erfahrung, viel Einfühlungsvermögen und spürbarer Begeisterung für neue musikalische Wege. Szenen, die nun zu seinem Vermächtnis geworden sind.

Für viele Weggefährten und Fans ist "Building The Band" mehr als nur ein Talentwettbewerb - es ist Liams letzter großer Bühnenmoment. Eine Serie, die ihn so zeigt, wie ihn Millionen in Erinnerung behalten wollen.