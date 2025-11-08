"Aus privaten Gründen": Stefan Mross lässt unerwartet Auftritt platzen

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Am Freitagabend wurde bei der festlichen Ahrtal-Gala im "Steigenberger Kurhaus" Stefan Mross (49) als Stargast angekündigt. Doch der Schlagerstar sagte seinen Auftritt völlig unerwartet ab.

Stefan Mross (49) moderiert zuverlässig "Immer wieder sonntags", doch seinen Gala-Auftritt ließ er platzen. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie der zuständige Eventmanager laut "Merkur" berichtete, seien "private Gründe" die Ursache.

"Auch wir wurden erst im Laufe des Vormittags darüber informiert und stehen seitdem mit allen Beteiligten in Kontakt. Mehr Details liegen uns aktuell nicht vor", hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Bereits im September 2024 kam es seitens Stefan Mross zu einem ähnlichen Vorfall. Damals sollte der 49-Jährige den Anstich im Oktoberfest-Zelt "Wildstuben" übernehmen, doch das Management des "Immer wieder sonntags"-Moderators sagte den Termin wenige Stunden vorher per SMS ab.

Dabei warb die Ahrtal-Gala schon Wochen vorher auf Social Media mit dem Kommen des Schlagerstars.