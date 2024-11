Überraschung im Sommerhaus-Finale: Dieses Paar krallt sich 50.000 Euro

Bocholt - Auf einer Eskalationsskala hat das " Sommerhaus der Stars " in diesem Jahr seine Vorgänger-Staffeln in den Schatten gestellt. Nun steht auch offiziell fest, welches Paar sich den Sieg und 50.000 Euro gekrallt hat. Spoiler: Überraschend ist das schon.

Gloria Glumac (32), die mit ihrem Partner Michael (33) schon in Folge 9 aus der Bocholter Unterkunft geworfen wurde, zog vor der Abreise noch mal über Sam und Rafi her: "Das sind zwei Schlangen, hinterlistig und hinterfotzig. Die werden sowieso nicht gewinnen, sind die Allerschwächsten, haben kein einziges Spiel gewonnen."

Wieder mal Eskalation bei der Nominierung. © RTL

Richtiger Horror wurde einmal mehr die letzte Staffel-Nominierung, in der Emma Fernlund (23) und ihr Umut Tekin (27) von der Gruppe in einer offenen Rauswahl eliminiert wurden - was von allen gefeiert wurde, außer von Alessia Herren (22) und Can (29).

Die Tochter von Willi Herren (†45) wurde darin auch noch mal ausfällig gegen Denise, die sie als "Hund" bezeichnete. Sam wurde mit "ich hasse dich einfach" diffamiert.

Er hingegen schrie Umut an, dass er nur hier sei, weil er seiner damaligen Partnerin mit Emma bei "Temptation Island VIP" fremdging. Und Alessia bekam einen Mittelfinger und "du blöde Schl***e" an den Kopf geknallt.

Sogar teilweise gepixelt und gepiept absolut unwürdig, so etwas auszustrahlen. Aber jetzt haben wir's ja geschafft. Und sind gespannt, wer sich 2025 in das Horrorhaus wagt.