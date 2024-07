Ausgeplaudert! Sind Paco Herb und Bella Kraus ein Paar?

Bella Kraus (34) und Paco Herb (28) sollen ein Paar sein. Aber stimmt das wirklich? © Screenshot/Instagram/paco_hrb, bellakraus (Bildmontage)

Eine offizielle Bestätigung gab es von den beiden zwar bislang nicht. Doch die Zeichen verdichten sich so langsam immer mehr!

Denn jetzt plauderten ihre Influencer-Kolleginnen Paulina Ljubas (27) und Jennifer Degenhart (25) in einem Livestream aus, was viele Fans schon lange vermuteten: "Paco ist ja jetzt in einer Beziehung. (...) Ich habe Bella auch kennengelernt auf seinem Geburtstag letztes Jahr", erklärte Jenny.

In einem TikTok-Video von Pacos Geburtstag ist auch tatsächlich zu sehen, dass Isabel zu den geladenen Gästen zählte.

Was die Angesprochenen aber selbst zu diesem Leak sagen? Paco hatte seinen Followern und Followerinnen bereits Ende November verraten, nach seinen diversen Datingshow-Auftritten wieder in festen Händen zu sein.

"Aktuell fühle ich mich phänomenal und unvergleichlich", schwärmte er von der neuen Frau an seiner Seite und ließ seine Fans zumindest wissen, dass diese ebenfalls eine Person des öffentlichen Lebens sei.