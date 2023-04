AWZ-Star Ania Niedieck war nach erstem Date mit ihrem Ehemann total ernüchtert

Essen - " Alles was zählt "-Star Ania Niedieck (39) und ihr Ehemann Chris schweben seit 2010 auf Wolke sieben. Jetzt verrät die "Isabelle Reichenbach"-Darstellerin, woran ihre große Liebesgeschichte damals beinahe gescheitert wäre.

"Es klingt richtig dumm, aber es war Liebe auf den ersten Blick", schwelgt die Blondine, die damals bereits regelmäßig bei AWZ im TV zu sehen war, in Erinnerungen. "Ich bin rein und habe ihn gesehen und er hat mich gesehen. Da war irgendwie schon alles klar."

Dabei waren die Schmetterlingsgefühle schon beim ersten Treffen vorhanden. So lernten sich Ania und Chris in einer Bar kennen.

Ab und an taucht Chris auf Anias Instagram-Profil auf, wenn die TV-Beauty Schnappschüsse aus ihrem Leben abseits der RTL-Kameras teilt. Ansonsten achtet die 39-Jährige sehr darauf, mit welchen Informationen aus ihrem Familienleben sie an die Öffentlichkeit geht.

Heute sind Ania und Chris Eltern von zwei kleinen Mädchen. © Montage: Instagram/Ania Niedieck

Plötzlich sei sich Ania nämlich gar nicht mehr so sicher mit Chris gewesen, gesteht sie. So lief das erste offizielle Date des Duos nicht gerade so ab, wie es sich die damals Mitte-Zwanzigjährige gewünscht hätte.

Chris habe sich unbedingt mit ihr treffen wollen, doch Ania war dazu nur mittelmäßig motiviert. "Ich hatte keine Lust, mich nach dem Drehen abends noch aufzustylen", verrät sie. Kurzerhand schlug sie jedoch ein spontanes Treffen in Jogginghose vor.

Doch als sich ihr späterer Ehemann darauf einließ, sei das Date "so von Stress belastet" gewesen, dass die beiden in ihrem Kennenlernen "nicht richtig frei" gewesen wären, erläutert Ania.

Glücklicherweise war ihre daraus resultierte Enttäuschung nur von kurzer Dauer. "Er hat nicht lockergelassen und beim darauffolgenden Date dachte ich dann: 'Oh mein Gott!'" Im positiven Sinne, versteht sich.

2015 folgte die Traumhochzeit. Inzwischen bilden Ania und Chris mit den gemeinsamen Kindern Charlotte (7) und Paula (4) eine glückliche Familie - trotz oder gerade wegen kurzzeitig ernüchterndem Jogginghosen-Date.