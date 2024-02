Baby-Boom im "Bachelor"-Kosmos: Auch diese einstige Siegerin ist schwanger!

"Wir haben ein kleines Geheimnis gehütet ... und jetzt ist es Zeit, es mit der Welt zu teilen!", schrieb Clea-Lacy zu dem Clip, in dem auch ein kleiner Body mit der Aufschrift "Born 2024" und ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen waren.

So teilte die einstige Gewinnerin von 2017, die damals das Herz von Ex-Bachelor Sebastian Pannek (37) erobert hatte, ein kurzes Video, in dem sie ihrem Ehemann Hasim um den Hals fiel, während das Paar sich unübersehbar freute.

Nachdem erst Sarah Harrison (32), Angelina Pannek (32) und Jennifer Lange (30) zum Valentinstag verkündet hatten, schwanger zu sein, reihte sich nun auch Clea-Lacy ein und ließ am Freitagabend in einem niedlichen Instagram-Post die Baby-Bombe platzen.

Die schwangere Clea-Lacy Juhn (32) bedankte sich bei Instagram für die Flut an Glückwünschen. © Bildmontage: Instagram/clea_lacy

So überschütteten nicht nur Tausende Fans Clea-Lacy und ihren Liebsten in der Kommentarspalte des Beitrags mit Glückwünschen, sondern auch einige Promis, darunter Influencerin Julia Römmelt (29) oder auch RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (44).

In ihrer Instagram-Story bedankte sich Clea-Lacy unterdessen für die Flut an Gratulationen und gewährte ihren Anhängern auch einen ersten Einblick in ihr Befinden.

So kämpft die 32-Jährige unter anderem mit Migräne, Rücken-Problemen und Schlafstörungen, wie sie erklärte.