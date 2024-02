Kinder-Boom im "Bachelor"-Universum: Verkündet nun auch Andrej Mangold Baby-News?

Köln/Frankfurt - Schon seit zwei Jahren gegen Ex- Bachelor Andrej Mangold (37) und Annika Jung (33) gemeinsam durch dick und dünn. Kommt jetzt Bewegung in die Familienplanung?

Seit über zwei Jahren sind Andrej Mangold (37) und Annika Jung (33) ein Paar. Nun soll der nächste Schritt folgen. © Instagram/dregold (Screenshot)

So verliebt hat man Andrej lange nicht gesehen! Gemeinsam mit seiner Annika besuchte der ehemalige Basketball-Profi den "Ball des Sports" in Frankfurt - und zog prompt die Blicke auf sich und seine Liebste.

Dass die beiden Turteltauben nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen wollen, ist bekannt. "Wir wohnen inzwischen ja zusammen und schauen nun in Richtung Haus", bekräftigte Andrej am Rande des Sport-Balls erneut gegenüber RTL.

Sogar die Familienplanung steht bei Andrej und seiner Annika schon auf dem Plan! "Wir haben beide den Wunsch nach einer Familie", so der sportliche Ex-Bachelor. Bei einem Kind soll es dann aber nicht bleiben. "Wir wollen am liebsten einen Jungen und ein Mädchen", sagt Annika.

Allerdings wollen sich die beiden mit dem Nachwuchs noch etwas Zeit lassen. Immerhin könne man es sowieso nicht planen, meint Andrej: "Wenn es passiert, dann passiert es. Wir sind jetzt offiziell zwei Jahre zusammen, sind verliebt und wollen jetzt erst mal weiter unsere Beziehung stärken."