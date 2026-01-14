Kinder schrieben bereits Vatertags-Karten: Back-Queen Sally frisch verliebt
Waghäusel - Ende November 2023 trennten sich Sally Özcan (37) ("SallysWelt" auf YouTube) und Ehemann Murat – 16 Jahre lang war das Paar verheiratet. Nach vielen Spekulationen gibt die Back-Influencerin jetzt zu: Ja, sie ist wieder in festen Händen!
Sally zählt zum YouTube-Urgestein, baute sich neben Familie und Kinder ein Back-Imperium auf. Doch vor zwei Jahren zerbrach die Beziehung zu Ex-Ehemann Murat.
Seitdem lebte die Influencerin alleine mit ihren beiden Töchtern – bis jetzt! Auf Instagram lüftet Sally nun ein lang gehütetes Geheimnis: Die 37-Jährige ist wieder in einer Beziehung.
"Ich platze gleich vor Aufregung", beginnt sie in ihrem Statement. "Nachdem ich immer wieder drauf angesprochen werde, ob ich vergeben bin, hab ich nun ein Video dazu gedreht und die Frage beantwortet. Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen!"
Zu ihren liebevollen Worten postet Sally Özcan ein Foto mit ihrem Liebsten – allerdings möchte sie sein Gesicht nicht der Öffentlichkeit zeigen.
Sallys Kinder lieben ihren neuen Partner
Laut "Bild"-Informationen soll Back-Queen schon ein Jahr lang mit ihrem neuen Partner liiert sein – und hielt ihre Beziehung bis jetzt geheim. Auch ihre Kinder habe er bereits kennengelernt: "Er ist unbeschreiblich verständnisvoll, liebevoll, respektiert meine Arbeit und mich und für mich einfach auch so wichtig: Er liebt meine Kinder und sie lieben ihn." So hätten die beiden Töchter dem Partner ihrer Mama bereits Karten zum Vatertag geschrieben.
Auf YouTube veröffentlichte Sally zeitgleich ein Video, auf dem sie unter dem Titel "Ich packe aus", Fragen über ihren neuen Freund beantwortet. "Ich bin nicht nur eine Frau, sondern auch eine Mama mit zwei Kindern." So habe sie nie gedacht, nach ihrer Trennung nochmal einen "Partner fürs Leben" zu finden. Doch privat habe sie dann ihren Freund kennengelernt.
"Es hat sich echt gut angefühlt. Und wir haben uns Zeit gelassen." So ist ihr Partner ein Jahr jünger als Sally selbst – mehr Infos teilte sie aber nicht, da er selbst nicht in der Öffentlichkeit stehe.
Titelfoto: Montage: Europa-Park/dpa, Screenshot/Instagram/sallyswelt