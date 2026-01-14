Kinder schrieben bereits Vatertags-Karten: Back-Queen Sally frisch verliebt

Waghäusel - Ende November 2023 trennten sich Sally Özcan (37) ("SallysWelt" auf YouTube) und Ehemann Murat – 16 Jahre lang war das Paar verheiratet. Nach vielen Spekulationen gibt die Back-Influencerin jetzt zu: Ja, sie ist wieder in festen Händen!

Frisch verliebt zeigt sich Sally Özcan (37) auf Instagram. © Screenshot/Instagram/sallyswelt

Sally zählt zum YouTube-Urgestein, baute sich neben Familie und Kinder ein Back-Imperium auf. Doch vor zwei Jahren zerbrach die Beziehung zu Ex-Ehemann Murat.

Seitdem lebte die Influencerin alleine mit ihren beiden Töchtern – bis jetzt! Auf Instagram lüftet Sally nun ein lang gehütetes Geheimnis: Die 37-Jährige ist wieder in einer Beziehung.

"Ich platze gleich vor Aufregung", beginnt sie in ihrem Statement. "Nachdem ich immer wieder drauf angesprochen werde, ob ich vergeben bin, hab ich nun ein Video dazu gedreht und die Frage beantwortet. Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen!"

Zu ihren liebevollen Worten postet Sally Özcan ein Foto mit ihrem Liebsten – allerdings möchte sie sein Gesicht nicht der Öffentlichkeit zeigen.