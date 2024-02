Baby-Überraschung in Berlin: Hollywood-Star wird zum zweiten Mal Mama

Berlin - Während der Berlinale sind die Stars der Film-Branche zu Gast in Berlin. So auch "Verblendung"-Darstellerin Rooney Mara (38)! Doch die Schauspielerin stellte der internationalen Presse nicht nur ihren neuen Film vor, sie präsentierte auf dem roten Teppich auch einen nicht mehr zu versteckenden Babybauch.

2020 kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt - in diesem Jahr folgt nun also Kind Nummer zwei.

Während sie ihren Babybauch in einem stylischen Oversized-Jackett zunächst noch halbwegs bedeckt hielt, ließ sich ihre Schwangerschaftskugel im schwarzen Abenddress dann nicht mehr geheim halten.

Doch weitere Details ließ sich die 38-Jährige bislang noch nicht entlocken. In Berlin beschränkte sie sich streng auf die Premiere ihres Films.

In der mexikanisch-US-amerikanischen Tragikomödie spielt Mara eine Kellnerin in New York City, die von ihrem Kollegen umworben wird. "La Cocina" geht auf dem Filmfestival in den Wettbewerb um den Goldenen Bären, den Hauptpreis der Berlinale, ins Rennen.