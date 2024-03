Babyalarm bei Kevin Trapp und Izabel Goulart? Foto sorgt für wilde Spekulationen!

Frankfurt am Main/São Paulo - Eine Handvoll Fotos auf Instagram von Izabel Goulart (39) - Supermodel und Verlobte von Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp (33) - sorgt gerade für wilde Spekulationen.

Seit 2015 sind Kevin Trapp (33) und Izabel Goulart (39) bereits ein Paar. 2018 feierten die beiden ihre Verlobung. © Hasan Bratic/dpa

Bekommt das Paar etwa Nachwuchs? Nicht wenige Follower haben zumindest den nicht ganz unbegründeten Verdacht, dass da ein Baby unterwegs ist.

Aber der Reihe nach: Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hatte Kevin ja nicht für die beiden Testspiele der Nationalelf gegen Frankreich und die Niederlande eingeladen. Neben diversen Trainingseinheiten hatte der 33-Jährige somit Zeit, mit seiner Izabel ein paar Tage in deren Heimat São Paulo zu verbringen.

Davon berichten die beiden gemeinsam auf ihrem jeweiligen Insta-Accout. "Ein erfülltes Wochenende voller Quality Time, Familie, Freunde und viel Liebe in Brasilien", schreibt Izabel in Portugiesisch und Englisch zur Fotostrecke. "Was für ein tolles Wochenende", stimmt ihr Kevin zu.

Auf den Fotos und zwei Reels sieht man, wie der Keeper ankommt, wie er mit Izabel auf der Couch kuschelt, Kevin beim Frühstück und wie sie einen gemütlichen Abend mit Freunden und bestellter Pizza verbringen.