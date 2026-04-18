Babyglück mit 44: Natalie Portman ist schwanger

Paris (Frankreich) - Hollywoodstar Natalie Portman (44) erwartet zum dritten Mal Nachwuchs. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem neuen Partner Tanguy Destable (45).

Natalie Portman (44) freut sich auf Baby Nummer drei. © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Charlie Steffens

Anfang vergangenen Jahres hatten sich die Oscar-Preisträgerin und der französische Musikproduzent erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit gezeigt - jetzt krönt das Paar seine Liebe mit einem gemeinsamen Baby.

Im Interview mit dem US-Magazin Harper's Bazaar verkündete Portman die süßen Neuigkeiten und betonte, "was für ein Glück" sie habe.

"Ich bin einfach unendlich dankbar. Ich weiß, es ist ein großes Privileg und ein Wunder", erklärte die 44-Jährige, die als Tochter eines Fruchtbarkeitsarztes nur zu gut mit den möglichen Herausforderungen eines Kinderwunsches vertraut ist: "Ich bin damit aufgewachsen, immer wieder zu hören, wie schwer es ist, schwanger zu werden."

Eine Schwangerschaft sei so etwas "Schönes und Freudiges", zugleich aber auch "nicht einfach", weshalb sie "tiefe Wertschätzung" empfinde, so Portman.

Aus ihrer gescheiterten Ehe mit dem französischen Choreografen Benjamin Millepied (48) hat die "Black Swan"-Bekanntheit bereits zwei Kinder: Sohn Aleph (14) und Tochter Amalia (9).