Ernste Krise vor der Hochzeit: Leyla Lahouar macht Mike Heiter schlimme Vorwürfe

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Im Sommer sollen die Hochzeitsglocken läuten, doch die Beziehung der Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ist in einer heftigen Krise. Die Frankfurterin wandte sich in Tränen aufgelöst via Instagram an die Öffentlichkeit.

Anfangs war Leyla Lahouar (28) erzürnt und sehr aufgeregt, als sie in ihren Storys von der Beziehungskrise berichtete. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar "Leute, ich sage Euch ehrlich, ich bin gerade auf hundertachtzig!", sagte die 28-Jährige am Beginn einer Story, die sie in der Nacht zu Sonntag veröffentlichte. "Ich glaube, ich bin in einem falschen Film!", setzte sie erregt hinzu. Leyla wandte sich von einem Hotelzimmer in Venedig aus an ihre Fans, sie hatte in der Lagunenstadt ihre Hochzeitsschuhe gekauft. Doch der Urlaub zusammen mit ihrem Bruder wurde zum Albtraum, als sie eine Nachricht erhielt: Ihr Verlobter Mike, der aktuell zusammen mit Freunden auf Ibiza Urlaub macht, würde auf der Balearen-Insel "mit Mädels" chillen. Zunächst habe sie die Nachricht nicht ernst genommen, sie vermutete, sie solle nur provoziert werden. Doch dann habe die Informantin Insider-Wissen offenbart: Sie wusste, dass Mike und seine Freunde auf Ibiza ein Haus bewohnen. Auch Untreue steht im Raum. Das reichte aus, um bei Leyla einen emotionalen Ausnahmezustand auszulösen. "Wie können vergebene Männer, die vorhaben zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor der Verlobten haben? Mir geht das gerade wirklich nicht in den Kopf rein!", echauffierte sich die 28-Jährige: "Ist ein Wochenende auf Ibiza wichtiger als die Zukunft?"

Die Reality-Darstellerin zeigte auch Screenshots der Nachrichten, die sie in einen emotionalen Ausnahmezustand versetzt hatten. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Leyla Lahouar: "Meine Welt einfach zusammengebrochen!"

Etwas später weinte die 28-Jährige, während sie weiter ihr Leid klagte. © Screenshot/Instagram/leylalahouar Etwa eine Stunde später meldete sich die sichtlich aufgelöste Reality-Darstellerin mit einer weiteren Story zu Wort. Sie habe inzwischen Kontakt mit ihrem Verlobten gehabt, doch offensichtlich beruhigte das die Halbtunesierin nicht. Im Hinblick auf Mike Heiter sagte sie: "Er ist gerade einfach weiter feiern, chillt gerade sein Leben!" Noch etwas später - und mit Tränen in den Augen - erklärte die 28-Jährige, dass ihre Reaktion auch deshalb so heftig sei, weil sie in der Vergangenheit eine toxische Beziehung mit einem Mann hatte: "Jetzt muss man einfach wieder so etwas durchleben!" In einer weiteren Story weinte Leyla Lahouar. Schluchzend klagte sie darüber, dass ihr Bruder Nachrichten erhalte, in denen entweder Mike oder einer seiner Freunde frage: "Was macht Leyla da?" Es sei offenbar völlig egal, wie es ihr gehe. Von Belang sei nur der Umstand, dass sie ihr Leid öffentlich gemacht habe: "Wie krank kann man bitte sein? Ich kann es gerade nicht verstehen! Für mich ist gerade wirklich komplett meine Welt einfach zusammengebrochen!"

