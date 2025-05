Schwere Beziehungskrise vor Hochzeit: Hat Mike Heiter Hausverbot bei Leyla Lahouar?

"Ich bin einfach richtig enttäuscht und richtig schockiert", sagte die Halbtunesierin in einer Instagram-Story vom Sonntagnachmittag. Sie war gerade an einem Flughafen, um zurück nach Deutschland zu fliegen.

"Ich bin gerade der glücklichste Mann mit Leyla, warum sollte ich so was aufs Spiel setzen? Ich bin doch nicht dumm!", betonte der 32-Jährige. Er würde niemals fremdgehen.

Etwa zur selben Zeit wandte sich auch Mike Heiter von Ibiza aus mit mehreren Storys an die Öffentlichkeit: "An allem, was da gesagt worden ist, ist nichts dran", bekräftigte er erneut seine Unschuld.

Die 28-Jährige wandte sich in der Nacht erneut an ihre Fans: Allem Anschein nach war sie alleine bei sich zu Hause. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Das Versöhnungs-Vorhaben des 32-Jährigen scheiterte jedoch offenbar: Er und Leyla Lahouar bewohnen gemeinsam ein Haus in Frankfurt am Main, doch in der Nacht zu Montag wandte sich von dort aus nur die 28-Jährige an die Öffentlichkeit.

"Ich habe gerade gar keine Kraft, überhaupt mit irgendjemandem zu reden", sagte die Halbtunesierin in einer Story, während sie mit trauriger Miene eingelegtes Gemüse verspeiste.

Sie liege einfach nur im Bett - und das allem Anschein nach alleine. Hat Mike Heiter Hausverbot von ihr erhalten? In der nächtlichen Story erwähnte Leyla ihren Verlobten gar nicht mehr.

An ihre Fans gewandt setzte sie hinzu: "Ich habe Euch alle richtig lieb." Sie danke jedem, der ihr Nachrichten zur Unterstützung geschickt habe.