"Bachelor"-Girl wendet sich an Fans: "Brauche Euren Rat!"

Frankfurt am Main/Türkei - Nicht nur Promis und Reality-Sternchen kennen dieses Problem: Wer sein eigenes Erscheinungsbild verändert und hinterher nicht überzeugt von dem Ergebnis ist, kann in eine tiefe Krise stürzen - die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (27) bat deshalb kürzlich ihre Fans um Hilfe.

Die Montage zeigt links Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27) mit ihrem alten Look, rechts mit neuer Frisur. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Zum Hintergrund muss erwähnt werden: Die Halbtunesierin aus Frankfurt am Main ging vor wenigen Tagen in der Türkei zu einem Friseur, um sich einen völlig neuen Look verpassen zu lassen - doch dabei lief nicht alles glatt. Nach etwa neuen Stunden hatte sie zwar eine neue Frisur, doch wirklich überzeugt wirkte sie von dieser nicht.

In der Nacht zum heutigen Samstag wandte sich die 27-Jährige mit einer Instagram-Story an ihre Fans.

Sie startete eine Umfrage und sagte: "Ich brauche Euren Rat!" Es gehe ihr "richtig scheiße", fügte Leyla hinzu. Sie habe einen "harten mental Breakdown gerade, weil ich diese Frisur einfach nicht fühle".

"Ich fühle mich einfach überhaupt nicht wohl, wie ich gerade aussehe mit diesen Haaren, diese Farbe ist so hässlich", fuhr die 27-Jährige fort.

Die Reality-Darstellerin hatte vor ihrem Friseur-Besuch lange schwarze Haare, die jedoch zu einem braun-blond gefärbten sogenannten Long Bob umfrisiert wurden.