"Bachelor in Paradise"-Baby da: Karina Wagner und Steffen Vogeno zum ersten Mal Eltern
Lüneburg - Karina Wagner (29, "Make Love, Fake Love") und Ehemann Steffen Vogeno (30) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am Dienstag kam ihr Sohn gesund zur Welt.
"Der kleine Mann ist da, Mama geht es auch gut. Beide ruhen sich jetzt aus und lernen sich kennen. Ich bin so unglaublich stolz auf meine tapfere Frau", schrieb der frisch gebackene Papa auf Instagram.
Zuvor hatten die beiden bereits Stunden im Krankenhaus verbracht, nachdem die Geburt geplant eingeleitet worden war. "Karina ist ganz tapfer und macht das toll!", hatte der 30-Jährige seine Fans auf dem Laufenden gehalten.
Den Namen ihres Sohnes verrieten die beiden Turteltauben noch nicht. Steffen kündigte aber an, die gemeinsame Community in die Familienzeit "mit einbinden" zu wollen, in erster Linie mithilfe verschiedener Videos auf seinem YouTube-Kanal.
Karina Wagner und Steffen Vogeno seit Dezember verheiratet
Erst am 13. Dezember hatten sich die ehemaligen "Bachelor in Paradise"-Kandidaten das Jawort gegeben.
Geheiratet wurde kurz vor Weihnachen offenbar nur wenige Kilometer von Karinas Heimat Lüneburg (Niedersachsen), im "Schloss Lüdersburg".
Videos zeigten, dass vor allem der 30-Jährige bei der Trauung sehr emotional wurde. Während Karina vor Freude mehr hätte nicht strahlen können, kämpfte der Influencer heftig mit den Tränen. Ob er bei der Geburt seines ersten Sohnes ebenso emotional war?
Während die kleine Familie nun erst mal im neuen Leben ankommen muss und sicherlich viele neue Aufgaben bewältigt, dürften ihre Fans auf regelmäßige Updates gespannt sein.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/vogeno, valentinakarina