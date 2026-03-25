"Bachelor in Paradise"-Baby da: Karina Wagner und Steffen Vogeno zum ersten Mal Eltern

Lüneburg - Karina Wagner (29, " Make Love, Fake Love ") und Ehemann Steffen Vogeno (30) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am Dienstag kam ihr Sohn gesund zur Welt.

Zu vier großen Händen gesellen sich nun zwei kleine: Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno (30) sind Eltern eines Sohnes geworden. © Fotomontage: Instagram/vogeno, valentinakarina

"Der kleine Mann ist da, Mama geht es auch gut. Beide ruhen sich jetzt aus und lernen sich kennen. Ich bin so unglaublich stolz auf meine tapfere Frau", schrieb der frisch gebackene Papa auf Instagram.

Zuvor hatten die beiden bereits Stunden im Krankenhaus verbracht, nachdem die Geburt geplant eingeleitet worden war. "Karina ist ganz tapfer und macht das toll!", hatte der 30-Jährige seine Fans auf dem Laufenden gehalten.

Den Namen ihres Sohnes verrieten die beiden Turteltauben noch nicht. Steffen kündigte aber an, die gemeinsame Community in die Familienzeit "mit einbinden" zu wollen, in erster Linie mithilfe verschiedener Videos auf seinem YouTube-Kanal.