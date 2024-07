Bachelor Sebastian Klaus soll diese Influencerin daten, doch eine Sache wirft Fragen auf

Hamburg - Einige Monate ließ der Ex-Rosenkavalier Sebastian Klaus (36, "Die Bachelors") seine Fans rätseln: Doch jetzt deutet sich immer mehr an, wer die neue Frau an seiner Seite ist.

Schon im Mai verriet Sebastian Klaus (36) TAG24, dass er nach seiner Zeit als "Bachelor" wieder neu verliebt sei. © TAG24/Franziska Rentzsch

Dazu mussten Fans eigentlich nur die Hinweise auf seinem Instagram-Profil zusammenzählen.

Es wirkt so, als hätten sich Sebastian und seine neue Herzensdame ganz bewusst entschieden, ihre Liebe nun nach und nach mit ihren Fans zu teilen. Schließlich stehen auch beide in der Öffentlichkeit.

Bei Sebastians neuer Freundin soll es sich um die Influencerin Jenny (26) alias "jenny.kppr" handeln.

Beide sollen aktuell im Liebes-Urlaub in Málaga sein. Den entscheidenden Hinweis darauf lieferte ein Reel auf Sebastians Instagram-Account, in dem zu sehen ist, wie ihm von Frauenhänden das Gesicht eingecremt wird – das Nageldesign gleicht ziemlich genau dem, was Jenny zuletzt stolz in einer entsprechenden Urlaubs-Story präsentiert hatte.

Außerdem ließen Jenny und Sebastian bereits viele Likes auf den Accounts des jeweils anderen.