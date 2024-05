Nach Drama mit Larissa: Ist Sebastian Klaus offiziell neu vergeben?

Sebastian Klaus (36) ist nach seiner Zeit als "Bachelor" wieder neu verliebt. © TAG24/Franziska Rentzsch

In einem Gespräch mit TAG24 am Rande des OMR Festivals in Hamburg äußerte sich Sebastian noch einmal etwas genauer zu seinem aktuellen Beziehungsstatus.

"Wir sind in einer Datingphase, wir lernen uns kennen", sagte er. Sie komme aber nicht aus dem Bachelor-Universum und habe bislang auch noch nicht in der Öffentlichkeit gestanden. Ob sich das an seiner Seite in Zukunft ändern wird, könne er selbst noch nicht einschätzen. "Aktuell aber noch nicht", ist sich Sebastian sicher.

Offenbar wollen die beiden ihre Zeit zunächst zu zweit genießen, ganz ohne die kritischen Blicke der Öffentlichkeit. Das hatte Sebastian in den vergangenen Wochen anders erlebt.

Während sein Co-Bachelor Dennis Gries (30) in Kandidatin Katja Geretschuchin (28) eine neue Liebe fand, kriselte es bei Sebastian und seiner Auserwählten Larissa Schulte (30) schon kurz nach dem Finale. In der Wiedersehensshow verrieten sie den Zuschauenden dann, dass es für sie noch nicht mal für eine Beziehung gereicht hatte. Inzwischen steht für den 36-Jährigen fest: "Datingshows sind definitiv abgehakt!"

Kennengelernt hat Sebastian seine aktuelle Herzensdame übrigens schon vor den Dreharbeiten der RTL-Show. So richtig gefunkt hatte es da aber wohl noch nicht.

Doch die Unbekannte scheint ihm in der Zwischenzeit eben auch nicht aus dem Kopf gegangen zu sein ...